Olyan számok érkeztek, amiktől hüledezhet Trump: Achilles-sarkot csinált saját szupererejéből

Második ciklusa során új mélypontra süllyedt Donald Trump támogatottsága a legfrissebb Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint. Az amerikaiak mindössze 34 százaléka elégedett a teljesítményével, ami elsősorban az emelkedő megélhetési költségeknek és a népszerűtlen iráni háborúnak köszönhető.

Trump népszerűsége folyamatosan csökken azóta, hogy 2025 januárjában 47 százalékos támogatottsággal lépett hivatalba. A jelenlegi 34 százalékos mutató további két százalékpontos visszaeséssel ér fel az április közepi adatokhoz képest,

és megközelíti az első ciklusának abszolút mélypontját jelentő 33 százalékot.

A kitapintható elégedetlenség legfőbb forrása a megélhetési költségek emelkedése. Az iráni háború február 28-i kezdete óta az üzemanyagárak több mint 40 százalékkal nőttek, jelenleg nagyjából 4,18 dollárnál járnak gallononként.

A két hónapja tartó Irán elleni katonai konfliktust továbbra is az amerikaiak mindössze harmada (34%) nézi jó szemmel. Ez az arány márciusban 38, áprilisban pedig 36 százalék volt.

mindazonáltal Az összes megkérdezettnek csupán 22 százaléka elégedett azzal, ahogyan Trump a megélhetési válságot kezeli,

ami ugyancsak romlás a korábban mért 25 százalékhoz képest.

Ehhez kapcsolódóan az amerikai elnök gazdaságpolitikai teljesítményét mindössze az amerikaiak 27 százaléka értékeli pozitívan.

Ez az érték nemcsak trump első ciklusának bármely pontjánál alacsonyabb, hanem még demokrata elődje, Joe Biden leggyengébb gazdasági mutatóját is alulmúlja.

Mindez annak fényében figyelemre méltó, hogy Trump 2024-ben éppen az árak csökkentésének ígéretével nyerte meg az elnökválasztást.

Bár a republikánusok 78 százaléka továbbra is támogatja az elnököt, 41 százalékuk elégedetlen azzal, ahogy a megélhetési válságot kezeli. A novemberi félidős választások szempontjából kulcsfontosságú független szavazók körében a demokraták 14 százalékpontos előnyt élveznek, már ami a kongresszusi szavazási szándékot illeti (34%-20%). A pártfüggetlen megkérdezettek negyede még nem döntötte el, melyik párt jelöltjére fog szavazni.

A Reuters/Ipsos 1269 amerikai felnőtt megkérdezésén alapuló, hétfőn zárult országos online felmérésének a hibahatára ±3 százalékpont.

