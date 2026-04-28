Rendkívüli fogolycsere helyszíne volt a lengyel–fehérorosz határ

Az Egyesült Államok közvetítésével öt-öt fogvatartottat cseréltek ki a lengyel–belarusz határon, köztük három lengyel és két moldovai állampolgárt – írja a The Kyiv Independent.

A kicserélt foglyok között van Andrzej Poczobut, Belaruszban élő, lengyel származású újságíró, a fehéroroszországi lengyel kisebbség szószólója, aki több mint 1800 napot töltött fogságban. Őt még 2021-ben tartóztatták le a 2020-as tömeges kormányellenes tüntetéseket követő hatósági fellépések során.

A megállapodás részeként Lengyelország többek között szabadon engedte Alekszandr Butyagin orosz régészt. A férfit a lengyel hatóságok tavaly december közepén vették őrizetbe Ukrajna kérésére, miközben egy hollandiai előadásáról utazott hazafelé. Az ukrán hatóságok szerint Butyagin a megszállt Krím félszigeten végzett illegális ásatásaival több mint 200 millió hrivnya, azaz mintegy 4,5 millió dollár kárt okozott Ukrajnának. Egy lengyel bíróság korábban már jóváhagyta az orosz kutató kiadatását Ukrajnának.

John Coale, az Egyesült Államok Belaruszért felelős különmegbízottja köszönetet mondott Lengyelországnak, Moldovának és Romániának a fogolycseréhez nyújtott segítségükért. Egyúttal méltatta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hajlandóságát az Egyesült Államokkal való együttműködésre.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök X-oldalán úgy fogalmazott, hogy

a lengyel–belarusz határon lezajlott csere egy kétéves, fordulatos diplomáciai folyamat lezárása volt.

Kiemelte, hogy az akció a lengyel titkosszolgálatok, diplomaták és ügyészek munkájának, valamint az amerikai, román és moldovai partnerek segítségének köszönhetően járt sikerrel.

Tusk személyesen is részt vett a fogolycserén, és fotót osztott meg a Poczobuttal történt találkozójáról.

Hitelezés 2026

