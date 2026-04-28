Retteg Amerika legnagyobb ellensége: azt mondják, Trump legközelebb simán ledobja rájuk az atombombát
Retteg Amerika legnagyobb ellensége: azt mondják, Trump legközelebb simán ledobja rájuk az atombombát

Semmi esetre sem szabad, hogy Irán feladja atomprogramját, mert legközelebb, ha Amerika megtámadja az országot, már atomfegyvert fog használni – idézi Amir Husszein Szabeti iráni parlamenti képviselőt az Iran International.

Amir Szabeti azt mondta, hogy mindenképp szükséges, hogy Irán fenntartsa a „nukleáris kétértelműséget”, vagyis folytassa atomprogramját, mert ha nem teszi,

a legközelebbi háború során atomtámadás fogja érni az országot.

Ha lemondunk az uránról, nagyon jelentősen nőni fog annak valószínűsége, hogy az ellenség atombombát használ ellenünk legközelebb”

– mondta az iráni vezető.

Az egyik fő oka annak, hogy nem dobtak még atombombát az volt, hogy a nukleáris kétértelműség elvét követjük, nem tudják, mi lett a 400 kilogrammnyi dúsított uránunkkal”

– tette hozzá.

Amir Szabeti megszólalása azért is érdekes, mert Irán rendre azt hangoztatja, hogy nincs a nukleáris szándékaiban semmi kétértelmű: Teheránnak kizárólag békés célokra kell a dúsított urán.

