Történelmi látogatás: fogadta Trump a kármentési akcióra érkezett III. Károly brit királyt
Katonai tiszteletadással fogadta Donald Trump amerikai elnök és felesége a Fehér Háznál III. Károly brit uralkodót és feleségét kedden. A királyi párt szállító konvoj megérkezését követően az elnök és az uralkodó katonai szemlét tartott az amerikai hadsereg felsorakozott tagjai előtt.

III. Károly és Kamilla királyné hétfőn érkezett négynapos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba, részben az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából.

A hivatalos fogadást követően Donald Trump és III. Károly kétoldalú megbeszélést is folytat,

majd az uralkodó felszólal a Kongresszus két házának együttes ülésén, így második brit királyként lép az amerikai törvényhozás elé.

Ezután az amerikai elnök este hivatalos állami fogadást tart.

Trump a köszöntőjében hangsúlyozta: miközben az Egyesült Államok a brit koronától való elszakadásának 250. évfordulóját ünnepli, nem felejti, hogy a mai amerikaiak ősei a Brit-szigetekről érkeztek, és magukkal hozták az angolszász örökséget. Rámutatott, hogy a két nemzet azonos gyökerekkel, azonos nyelvvel és értékrenddel rendelkezik, egykor egymással szemben harcoló katonái ma már bajtársként állnak egymás oldalán.

A háború sebei begyógyultak, és a legbecsesebb barátsággá váltak

- fogalmazott az amerikai elnök, felidézve, hogy édesanyja Skóciában született, és egész életében tisztelője volt a brit királyságnak.

Az elnöki pár és a királyi házaspár hétfőn magánprogram keretében már találkozott a Fehér Házban.

Brit uralkodó II. Erzsébet személyében utoljára 2007-ben járt hivatalos látogatáson Washingtonban, és a királynő volt, aki 1991-ben Károly előtt elsőként tartott beszédet a Kongresszus épületében.

A királyi látogatás célja a brit-amerikai viszony erősítése, a "különleges kapcsolat" ugyanis rég nem látott mélységbe zuhant az elmúlt hónapokban,

részben az Egyesült Királyság iráni háborúból történő kimaradása miatt, amit Trump nem nézett jó szemmel.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yuri Gripas

Hitelezés 2026

