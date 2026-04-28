Váratlan bejelentés: kilép az olajnagyhatalom a világ egyik legbefolyásosabb szövetségéből

Az Egyesült Arab Emírségek kedden bejelentette, hogy kilép az OPEC-ből és az OPEC+ szövetségből. A lépés súlyos csapást mér az olajexportáló szervezetekre, valamint azok tényleges vezetőjére, Szaúd-Arábiára. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az Irán elleni háború történelmi energiaválságot okozott, és megrendítette a globális gazdaságot.

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy

május 1-jétől kilép az OPEC és OPEC+ olajkartellEKBŐL

- írja a Reuters.

A lépés mögött mély politikai törésvonalak húzódnak: az Emírségek és Szaúd-Arábia viszonya a jemeni konfliktus és az iráni fenyegetettség elégtelen kezelése miatt mélypontra jutott. A döntés közvetlen előzménye, hogy az Emírségek hétfőn nyíltan bírálta arab olajkitermelő társait. Anvar Gargas, az emírségi elnök diplomáciai tanácsadója, az Öböl Menti Véleményvezérek Fórumán élesen kritizálta az arab, és különösen az Perzsa-öböl menti államok reakcióját a háborúra.

Az Egyesült Arab Emírségek kilépése alapjaiban rengeti meg a szövetségi rendszerek struktúráját, hiszen a szervezet harmadik legnagyobb termelője távozik,

aki jelenleg napi 3 millió hordós kvótára van kényszerítve

- miközben valós kapacitása már most meghaladja a 4 milliót, 2027-re pedig az 5 millió hordót célozta meg - írja az Oilprice.

Bár a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán elleni háború okozta szállítási nehézségek rövid távon korlátozzák a fizikai exportot, a döntés hosszú távon egy megállíthatatlan kitermelési versenyt és a kartell globális árbefolyásoló erejének drasztikus csökkenését vetíti előre. Ez a váltás lehetővé teszi, hogy az ország a kartellen kívül,közvetlen kétoldalú megállapodásokon keresztül maximalizálja politikai és gazdasági befolyását a globális energiapiacon.

Az Emírségek kilépése ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök számára jelentős siker - állítja a hírügynökség. Trump korábban azzal vádolta az OPEC-et, hogy a magas olajárakkal "kifosztja a világ többi részét". Az amerikai elnök az Öböl menti államoknak nyújtott katonai támogatást is összekapcsolta az olajárakkal.

miközben az Egyesült Államok védi az OPEC-tagokat, azok magas olajárak kikényszerítésével visszaélnek

- mondta Trump.

Forrás: Reuters

