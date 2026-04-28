Végre eldőlt: komoly árat kérnek, de így szorítják ki a spekulánsokat a horvát energiapiacról

Az elfogadott csatlakozási díjazás az alábbiak szerint néz ki:
- A nagyfeszültségű átviteli hálózatra (110, 220 és 400 kilovoltos szintekre) csatlakozó projektek esetében a díjat kilowattonként 19 euróban határozták meg. A beruházóknak emellett a fizikai csatlakozás kiépítésének költségeit is viselniük kell. Ez az összeg a helyszíntől és a hálózati kapacitástól függően akár a több százezer eurót is elérheti.
- Az alacsonyabb feszültségszintű elosztóhálózatra csatlakozó projekteknél a díj jóval magasabb, kilowattonként 106 és 193 euró között mozog Ebben az esetben viszont az elosztóhálózat üzemeltetője állja a kiépítés költségeit.
A díj hiányában a beruházók éveken át nem tudták véglegesíteni projektjeik költségvetését. Továbbá nem köthettek hálózati csatlakozási szerződést a horvát átviteli rendszerirányítóval (HOPS) még akkor sem, ha már minden szükséges engedéllyel és megfelelő területtel rendelkeztek. Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter szerint
az intézkedés várhatóan kiszorítja azokat a spekulatív projekteket, amelyek eddig indokolatlanul kötötték le a hálózati kapacitásokat.
A horvát gazdasági kamara kedden arra figyelmeztetett, hogy az évekig tartó késlekedés miatt 1,5-2 GW-nyi projekt energetikai engedélye került veszélybe a határidők közelgő lejárta miatt.
A befektetők üdvözölték az először 2022-ben felmerült intézkedést, annak ellenére, hogy korábban a díjmentes hálózati csatlakozás mellett lobbiztak. Aljoša Pleić, az Acciona spanyol energiavállalat horvátországi leányvállalatának vezetője úgy véli,
a döntés növeli a beruházói bizalmat.
Ezenfelül egyértelmű kötelezettséget teremt a rendszerirányító számára, hogy hálózatfejlesztési terveiben biztosítsa a szükséges műszaki feltételeket.
Ugyanakkor számos fejlesztő attól tart, hogy a HOPS a magas csatlakozási költségek ellenére is alkalmazhat visszaszabályozást az új projektek termelésében. A horvát megújulóenergia-szövetség (OIEH) álláspontja szerint azonban
a termeléskorlátozás mértéke nem haladhatja meg az 5 százalékot
- amennyiben a fejlesztők részt vállalnak a hálózatbővítés finanszírozásából.
Horvátország megújulóenergia-kapacitása jelenleg 5 GW, amelynek döntő részét a vízerőművek adják. Emellett 1,3 GW napenergia- és 1,2 GW szélenergia-kapacitás áll rendelkezésre. Az ország célkitűzése, hogy az évtized végére elérje a 7,5 GW-os beépített zöldenergia-kapacitást.
Címlapkép forrása: Portfolio
