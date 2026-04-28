Videó: egy napja pusztítanak a kolosszális lángok az orosz városban – 250-en sem bírnak a tűzzel, rendkívüli állapotot hirdettek

A tűz oltásában több mint 250 ember és 60 műszaki eszköz vesz részt.
Az orosz vészhelyzeti minisztérium közölte, hogy a mentéshez tűzoltó egységeket vezényelt a krasznodari régió más területeiről és Rosztov megyéből. Készültségbe helyezték a Sztavropoli terület tűzoltóságát is. Tuapszéba érkezett Alekszandr Kurenkov tárcavezető, hogy a helyszínről irányítsa a mentést.
Beautiful views in Tuapse. pic.twitter.com/l62VMH4hre https://t.co/l62VMH4hre— WarTranslated (@wartranslated) April 28, 2026
Tuapse https://t.co/W4dOSr7SjY pic.twitter.com/0Rrjx95loj https://t.co/W4dOSr7SjY— Exilenova+ (@Exilenova_plus) April 28, 2026
The maximum level of activity. Tuapse will go down in history as Putin's failure. https://t.co/8NpgN54ail pic.twitter.com/QLEVLhhn9C https://t.co/8NpgN54ail— Exilenova+ (@Exilenova_plus) April 28, 2026
Személyi sérülés nem történt, az olajlétesítmény közelében lévő házakból evakuálták a lakókat.
Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) szakemberei rendszeresen mérik a város lakóövezeteiben a levegő minőségét. A közösségi médiában olyan videók is terjednek, amelyek az utcákat ellepő lángoló olajat mutatják.
Szergej Bojko, Tuapsze polgármestere közölte, hogy a város lakosságának egy része víz nélkül maradt, miután a kőolajfinomító területén található szivattyútelep áramellátási rendszere meghibásodott. Az érintett területen, a városhoz tartozó Sepszi településen a lakosság háztartási és ivóvíz-szükségleteit tartályokból fedezik.
Az olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án is támadták ukrán drónok,
a keletkezett tűz miatt olaj került a Tuapsze folyóba és a Fekete-tengerbe.
Keddi közlés szerint a szakemberek 7270 köbméter szennyezett talajt és olajszennyezett vizet gyűjtöttek össze.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak kijelentette, hogy az exportra szánt olaj tuapszei tárolóinak támadásával Kijev tovább destabilizálja a világ energiapiacát, amely amúgy is jelentős nehézségekkel küzd az Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt.
