Videó: egy napja pusztítanak a kolosszális lángok az orosz városban – 250-en sem bírnak a tűzzel, rendkívüli állapotot hirdettek
Rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi Tuapsze városban, mert az éjszakai ukrán dróntámadás után tűz ütött ki a helyi olajfinomítóban - közölte kedden a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

A tűz oltásában több mint 250 ember és 60 műszaki eszköz vesz részt.

Az orosz vészhelyzeti minisztérium közölte, hogy a mentéshez tűzoltó egységeket vezényelt a krasznodari régió más területeiről és Rosztov megyéből. Készültségbe helyezték a Sztavropoli terület tűzoltóságát is. Tuapszéba érkezett Alekszandr Kurenkov tárcavezető, hogy a helyszínről irányítsa a mentést.

Személyi sérülés nem történt, az olajlétesítmény közelében lévő házakból evakuálták a lakókat.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) szakemberei rendszeresen mérik a város lakóövezeteiben a levegő minőségét. A közösségi médiában olyan videók is terjednek, amelyek az utcákat ellepő lángoló olajat mutatják.

Szergej Bojko, Tuapsze polgármestere közölte, hogy a város lakosságának egy része víz nélkül maradt, miután a kőolajfinomító területén található szivattyútelep áramellátási rendszere meghibásodott. Az érintett területen, a városhoz tartozó Sepszi településen a lakosság háztartási és ivóvíz-szükségleteit tartályokból fedezik.

Az olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án is támadták ukrán drónok,

a keletkezett tűz miatt olaj került a Tuapsze folyóba és a Fekete-tengerbe.

Keddi közlés szerint a szakemberek 7270 köbméter szennyezett talajt és olajszennyezett vizet gyűjtöttek össze.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak kijelentette, hogy az exportra szánt olaj tuapszei tárolóinak támadásával Kijev tovább destabilizálja a világ energiapiacát, amely amúgy is jelentős nehézségekkel küzd az Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt.

