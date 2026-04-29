A koronavírus-járvány idején menesztett magyar csúcsvezetővel erősít a Tisza Párt

Cserháti Péter maga is megerősítette új megbízatását. Szerepvállalásának gyakorlati lépéseként a napokban Hegedűs Zsolttal, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltjével közösen ellátogatott a Batthyány-Strattmann László Alapítványhoz. A találkozó célja az volt, hogy a szervezet képviselőivel az egyedi méltányossági gyógyszerellátás kérdéseiről egyeztessenek.

A tárgyaláson jelen volt Csernus Kata is, aki az egészségügyi tárca kabinetvezetői posztjának legesélyesebb várományosa. A szakember komoly nemzetközi, többek között amerikai gyakorlattal rendelkezik, mintegy másfél évtizedet dolgozott humánerőforrás- és szervezetfejlesztési területen, amit több mint tízéves ágazati tapasztalat egészít ki.

Cserháti Péter komoly államigazgatási és intézményirányítási múlttal érkezik az új minisztériumba.

Nevéhez fűződik az elmúlt időszak egyik legalaposabban kidolgozott, professzionálisan megszervezett projektje, az Egészséges Budapest Program. Ennek éléről Kásler Miklós egykori miniszter mentette fel.

Cserháti Pétert 2020-ban az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatói székéből is elbocsátották. Ekkor arra hivatkoztak, hogy nem ürített ki elég gyorsan kórházi ágyakat a leendő koronavírus-betegek számára. A korábban helyettes államtitkári pozíciót is betöltő Cserhátit végül 2022-ben szakmailag rehabilitálták. Ekkor ismét megbízták a közben a Semmelweis Egyetemhez csatolt intézmény vezetésével, így napjainkban a Rehabilitációs Klinika igazgatójaként tevékenykedik.

Cserháti Péter emellett a Richter igazgatóságának is tagja, a vállalat áprilisi tájékoztatása szerint pedig a szervezeti tudás folytonosságának és a stratégiai stabilitásnak a biztosítása érdekében az igazgatóság előrehozott jelölési ütemezéssel javasolja Cserháti Péter igazgatósági tag újraválasztását.

