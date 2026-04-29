Bejelentést tett Magyar Péter Brüsszelből

António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt ma Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke Brüsszelben, röviddel azután, hogy Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével egyeztetett.

Hasznos és konstruktív megbeszélést folytattam António Costa-val, az Európai Tanács elnökével”

– jelentette be Magyar Péter Facebookon.

Elnök úr is megerősítette, hogy az uniós intézmények és a tagállamok minden támogatást megadnak ahhoz, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb megkapják az őket megillető uniós forrásokat”

– írja a leendő miniszterelnök.

Azt írja: tájékoztatást kapott a tanács múltheti üléséről és beszéltek a júniusi tanácsülés terveiről is. Végül közölte: Magyarország helye Európában volt, van és lesz.

António Costa azt írta X-oldalán: örömmel üdvözölte Magyar Pétert Brüsszelben és várja az együttműködést a miniszterelnökkel.

Az EU sokféle kihívással néz szembe, de ha egységes Európa, helyt tudunk állni”

– írta, majd közölte, hogy az EU költségvetésében, Ukrajnában és az EU versenyképességével kapcsolatosan is „tennivaló van.”

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images