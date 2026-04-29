  • Megjelenítés
Bejelentést tett Magyar Péter Brüsszelből
Globál

Portfolio
António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt ma Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke Brüsszelben, röviddel azután, hogy Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével egyeztetett.

Hasznos és konstruktív megbeszélést folytattam António Costa-val, az Európai Tanács elnökével”

– jelentette be Magyar Péter Facebookon.

Elnök úr is megerősítette, hogy az uniós intézmények és a tagállamok minden támogatást megadnak ahhoz, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb megkapják az őket megillető uniós forrásokat”

– írja a leendő miniszterelnök.

Még több Globál

Azt írja: tájékoztatást kapott a tanács múltheti üléséről és beszéltek a júniusi tanácsülés terveiről is. Végül közölte: Magyarország helye Európában volt, van és lesz.

António Costa azt írta X-oldalán: örömmel üdvözölte Magyar Pétert Brüsszelben és várja az együttműködést a miniszterelnökkel.

Az EU sokféle kihívással néz szembe, de ha egységes Európa, helyt tudunk állni”

– írta, majd közölte, hogy az EU költségvetésében, Ukrajnában és az EU versenyképességével kapcsolatosan is „tennivaló van.”

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Kimondta az európai nagyhatalom: dehogy veszítenek, pont fordítva, óriásit nyernek Ukrajna támogatásával
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility