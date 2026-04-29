Bejelentette Donald Trump: hamarosan vége lehet az ukrajnai háborúnak
Globál

MTI
Donald Trump szerint akár hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására - az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután bejelentette, hogy hosszan beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szerdán.

Az amerikai elnök közölte, hogy a megbeszélésükön érintették Iránt, de az jórészt az ukrajnai háborúról szólt.

A telefonhívást jónak értékelte, és elmondta, hogy

arra kérte az orosz államfőt, egyezzen bele egy rövid tűzszünetbe Ukrajnával.

Azt gondolom, hogy elő fogunk állni egy megoldással elég hamar, ezt remélem"

- fogalmazott Trump a háború lezárására utalva, és azt a meggyőződését is kifejezte, hogy az orosz tárgyalópartnere is szeretne megoldást látni.

Az amerikai elnök beszámolt arról, hogy az iráni konfliktus enyhítése érdekében

az orosz államfő felajánlotta országa szerepvállalását az iráni dúsított uránt illetően.

Trump hozzátette, hogy jobban szeretné, ha Oroszország az ukrajnai háború lezárásán dolgozna, mert az Egyesült Államok mindenképpen el fogja érni, hogy Iránt megfossza az atomfegyver kidolgozásának lehetőségétől.

