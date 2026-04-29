Bejelentette Európa egyik legerősebb hatalma: hajókat küldenének a Hormuzi-szorosra - Egyetlen feltételük van

Olaszország csak feltételekkel kész részt venni a Hormuzi-szoroson keresztül vezető hajózási útvonal biztosítását szolgáló esetleges nemzetközi misszióban - közölte szerdán Antonio Tajani olasz külügyminiszter egy torinói rendezvényen.

A politikus hangsúlyozta, hogy

Olaszország aknaszedő hajókat, illetve más hadihajókat is küldhetne az Európai Unió, esetleg az ENSZ égisze alatt megvalósuló misszióba, ha teljes tűzszünet lenne a térségben.

Mindehhez az ENSZ-, vagy az Európai Unió mandátumára lesz szükség. Az olasz kormány már megtette a megfelelő előkészületeket, Guido Crosetto védelmi minisztert megbízta, hogy vizsgálja meg az olasz haditengerészet részvételét egy olyan nemzetközi műveletben, amely az aknaszedés mellett a hajózási útvonalak védelmét is magába foglalja - mondta Antonio Tajani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images