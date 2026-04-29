Bejelentette Európa egyik legerősebb hatalma: hajókat küldenének a Hormuzi-szorosra - Egyetlen feltételük van
Globál

Bejelentette Európa egyik legerősebb hatalma: hajókat küldenének a Hormuzi-szorosra - Egyetlen feltételük van

MTI
Olaszország csak feltételekkel kész részt venni a Hormuzi-szoroson keresztül vezető hajózási útvonal biztosítását szolgáló esetleges nemzetközi misszióban - közölte szerdán Antonio Tajani olasz külügyminiszter egy torinói rendezvényen.

A politikus hangsúlyozta, hogy

Olaszország aknaszedő hajókat, illetve más hadihajókat is küldhetne az Európai Unió, esetleg az ENSZ égisze alatt megvalósuló misszióba, ha teljes tűzszünet lenne a térségben.

Mindehhez az ENSZ-, vagy az Európai Unió mandátumára lesz szükség. Az olasz kormány már megtette a megfelelő előkészületeket, Guido Crosetto védelmi minisztert megbízta, hogy vizsgálja meg az olasz haditengerészet részvételét egy olyan nemzetközi műveletben, amely az aknaszedés mellett a hajózási útvonalak védelmét is magába foglalja - mondta Antonio Tajani.

Kapcsolódó cikkünk

Mindent átírt az olajsokk, de már látszanak az új befektetési lehetőségek

Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után

Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
