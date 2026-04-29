Bejelentette Zelenszkij: olyanra készül Ukrajna, ami pár éve még elképzelhetetlen lett volna

Ukrajna fegyverexportra készül, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire fegyveres erőinek szüksége van - jelentette be kedd esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök.

Egyes gyártási területeken jelenleg akár 50 százalékos kapacitásfeleslegünk is van

- mondta. Hangsúlyozta: az ukrán hadseregnek mindig elsőbbsége lesz, megkapja azt, amire szüksége van, a többi pedig exportra kerül.

Zelenszkij beszámolt arról, hogy az úgynevezett "drónmegállapodások" keretében Ukrajna már együttműködik több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal. Amerikai partnereiknek is tettek már javaslatot - fűzte hozzá.

Az ügylet keretében drónok, védelmi rendszerek és más típusú fegyverek exportjára kerülhet sor, aminek célja az ország pénzügyi helyzetének javítása.

A feltételeknek Ukrajna számára előnyöseknek kell lenniük, és az exportból származó bevételeknek Ukrajna védelmét kell erősíteniük - hangoztatta az ukrán elnök.

