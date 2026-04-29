Dőlnek a dominók Romániában: egy csapásra több tucat tisztségviselő hagyta el a kormányt

A román kormányzat alsóbb szintjeiről is távoztak a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikai alapon kinevezett tisztségviselői – jelentette be szerdán a PSD.

A párt közleménye szerint

a PSD valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását,

miután a PSD – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen – kedden bizalmatlansági indítványt terjesztett a parlament elé Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszterelnök leváltása érdekében.

Az Agerpres hírügynökség által idézet közlemény szerint a szociáldemokrata tisztségviselők távozása a Bolojan-kabinet tervezett megbuktatásához igazodó, „méltóságteljes lépés”.

A kormányzás módjának megváltoztatása és a nemzetgazdaság hanyatlásának megállítása jelenleg fontosabb, mint tisztségek vagy tárcák megtartása egy működésképtelen kormányban

– olvasható a közleményben.

A PSD választmánya hétfőn döntött arról, hogy a kormányzat alsóbb szintjeiről is visszahívja tisztségviselőit. Ezt Sorin Grindeanu pártelnök azzal indokolta, hogy világos helyzetet akarnak teremteni, „ne mondhassa senki, hogy egyes PSD-politikusok még a kormányoldalt képviselik”.

A Digi24.ro hírportál szerint

a PSD-nek mintegy 50 államtitkára és államtitkárhelyettese volt a minisztériumokban, az ország 41 megyéje közül 22-ben szociáldemokrata prefektus vezette a kormánybiztosi hivatalt. A PSD-nek 22 alprefektusa is volt.

A PSD miniszterei már múlt héten kiléptek a kormányból. A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) minisztereivel hivatalban maradó Bolojan-kabinet sorsáról május 5-én szavaz a kétkamarás román parlament.