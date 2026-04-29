Döntött Trump: még hosszú ideig nyögheti a világ a fájdalmas tengeri blokád lesújtó hatásait
Donald Trump Irán tengeri blokádjának hosszabb távú fenntartása mellett foglalt állást, megítélése szerint ugyanis sem a bombázások újraindítása, sem a konfliktusból való kivonulás nem járna ennél kisebb kockázattal - értesült róla a Wall Street Journal.

Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Ház Situation Roomjában tartott megbeszélésen mérlegelte a lehetőségeit, majd végül amellett döntött, hogy a kikötői blokáddal tovább szorongatja Irán gazdaságát, ezért stábtagjait az elhúzódó tengeri zárra való felkészülésre utasította.

Mindezt annak ellenére, hogy a "duplablokád" tovább csökkentette a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, a nyolc hete tartó konfliktus pedig érezhetően emelt az amerikai üzemanyagárakon és rontott saját népszerűségén is.

Trump kedden a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy a blokád az "összeomlás" szélére sodorja Iránt. Egy magas rangú amerikai tisztségviselő szerint az intézkedés valóban kimutathatóan rombolja az iráni gazdaságot - idézi a forrását a WSJ. Teherán már az eladatlan kőolaj tárolásával is küszködik, ezért a rezsim újból kapcsolatfelvételt kezdeményezett Washingtonnal.

Irán egy hárompontos javaslattal állt elő, amely a Hormuzi-szoros megnyitásával kezdődött volna, a nukleáris tárgyalásokat azonban csak az utolsó fázisra hagyta, ami nem győzte meg az amerikai elnököt.

Trump szerint ez azt bizonyította, hogy Teherán nem jóhiszeműen tárgyal

- írja az amerikai lap. A washingtoni álláspont továbbra is az, hogy Iránnak legalább húsz évre fel kell függesztenie az urándúsítási tevékenységét, és ezt követően is szigorú korlátozásokat kell elfogadnia.

A Fehér Ház szerint bármilyen keretmegállapodásnak tartalmaznia kell az iráni nukleáris program rendezését, de a tárgyalások holtpontra jutottak. Irán hétfőn közvetítőkön keresztül jelezte, hogy néhány napra van szüksége egy módosított javaslat kidolgozásához, ehhez ugyanis előbb egyeztetniük kell Modzstaba Hámenei legfelsőbb vezetővel. A többi közel-keleti közvetítő azonban szkeptikus, mivel úgy vélik, az új iráni ajánlat sem hoz majd áttörést.

Mindkét fél úgy tűnik, azt hiszi, hogy ő számított jól, és az idő neki dolgozik

- nyilatkozta Nico Lange, a német Kockázatelemző és Nemzetközi Biztonsági Intézet igazgatója, a német védelmi minisztérium korábbi kabinetfőnöke.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a tengeri zár elhúzódása révén Irán megpróbálhatja eszkalációra kényszeríteni az Egyesült Államokat, ezt akár a regionális energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal, akár az amerikai haditengerészet provokálásával is megteheti.

Közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban felhívta a figyelmet, hogy az iráni belpolitikai riválizálás külön megnehezíti a diplomáciai rendezést, az iráni tárgyalópartnerek ugyanis maguk is kénytelenek egyeztetni a keményvonalasokkal minden egyes lépést.

Az Axios tudósítása alapján egyes amerikai tisztviselők úgy vélik, a tanácstalanság és a bizonytalanság közepette

egyre valószínűbb, hogy a konfliktus sem nukleáris megállapodáshoz nem fog vezetni, de a harcok kiújulásával sem fog végződni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

