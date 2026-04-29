Ebből még nagy baj lehet: a hegyek gyomrában rejtőzik a rettegett fegyverarzenál - Komoly veszély leselkedik a világra

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Irán elleni légicsapások megindítása óta Donald Trump számtalan alkalommal bejelentette már, hogy „győztek”, „mindent megsemmisítettek”, „Irán térden csúszik előtte”. A kellemetlenséget az okozza, hogy az amerikai és izraeli hírszerzés ködöt szurkál akkor, amikor az iráni fegyvertartalékokról van szó, egyet azonban biztosan állítanak: drón is, rakéta is akad még bőséggel. Cikkünkben megpróbáljuk összeszedni, milyen fegyvere maradt még Iránnak.

Elöljáróban gyorsan érdemes kifejteni, melyek Irán azon képességei, amelyek biztosan nagyon komoly károkat szenvedtek az amerikai-izraeli bombázások során. Amit biztosra lehet tudni, az az, hogy a perzsa állam légvédelme ha totálisan nem is semmisült meg (erre jó bizonyíték az amerikai légierő F-15E vadászbombázójának lelövése április 3-án), de lehetőségei finoman szólva is korlátozottak. Ennek kiváló indikátora az, hogy az Egyesült Államok a végtelenül lomha, ma már szinte kizárólag erősen aszimmetrikus konfliktusokban bevetett A-10 Thunderbolt II-es csatarepülőkkel is végez berepüléseket, Izrael pedig be merte küldeni az iráni légtérbe a légierő parancsnokát.

Az iráni légierő valószínűleg szintén csúnya állapotban van. Bár érkeztek hírek arról, hogy Teherán a gépek egy részét föld alatti bunkerekbe menekítette,

az Izraellel folytatott tavaly nyári harcok, illetve a mostani bombázások következtében a vadászflotta nagyja légicsapások áldozatává vált

(nem mintha az irániak legjobb vadásza, a maga idejében valódi csúcsragadozónak számító Mig-29-es egyébként egyenrangú ellenfele lenne a nyugati gépeknek).

Az iráni hadiflottáról már bonyolultabb képet alkotni: bár a Pentagon folyamatosan azt kommunikálja, hogy az ország haditengerészete megsemmisült, nem tesznek különbséget az iráni fegyveres erők és a Forradalmi Gárda között, utóbbinak pedig számos olyan kisebb hajója maradhatott sértetlen, amelyek akár a tankerek elleni támadásokban, akár a Hormuzi szoros elaknásításában tevékenyen részt vehetnek.

HIába aprók, az IRGC motorcsónakjai komoly veszélyt jelenthetnek a Hormuzi-szorosban közlekedő teherhajókra. Forrás: sayyed shahab-o- din vajedi via Wikimedia Commons

Rakéta van bőven, csak ki kell ásni

Sokkal nagyobb fejtörést okoz az, hogy a legtöbb amerikai hírszerzési jelentés szerint Teherán ballisztikusrakéta-készlete és kamikaze drónállománya ha látványosan meg is csappant, meg nem semmisült.

Washington úgy számol, hogy rakétából, rakétaindítóból és drónból is nagyjából 50%-os lehet a készlet a háború előtti időszakhoz mérten,

az izraeli jelentések ehhez annyit tesznek hozzá, hogy a meglévő rakéták harmada-fele sértetlen ugyan, de nem érhető el Irán számára.

Az elérhetetlenség oka ironikus módon ugyanaz, mint a túlélésé: Irán évtizedek óta készül egy komoly konfliktusra a nyugati hatalmakkal, így komoly alagúthálózatot, bunkerrendszert és föld alatti depókat alakítottak ki a fegyverek számára. Ezek az építmények ráadásul gyakran nem földbe, hanem sziklába vannak vájva, ami extra védelmet biztosít nekik. Az ilyen komplexumok egyébként nem sérthetetlenek, de sok, drága, kifejezetten erre a célra gyártott bombára van szükség a kiásásukhoz, ilyennel az izraeliek nem rendelkeznek, az Egyesült Államoknak pedig csak relatíve kevés áll rendelkezésére.

Éppen ezért döntöttek úgy a nyugati hatalmak, hogy nem magukat a bunkereket próbálják meg feltörni, egyszerűen csak lebombázzák a bejáratokat, így elérhetetlenné téve a fegyverkészleteket. Bár a tűzszünet előtti napokban is érkeztek jelentések arról, hogy a bunkerek kiásásán serénykedő iráni munkagépeket folyamatosan lövi az izraeli-amerikai tengely, a beomlott bejáratok mögött nagy valószínűséggel sértetlen fegyverek pihennek.

Hiába bombázzák le a szövetségesek a föld alatti komplexumok (ezen a képen a natáni atomkomplexum) bejáratait, ha Irán később azokat egyszerűen ki tudja ásni. Forrás: 2026 Vantor via Getty Images

A helyzeten egyébként tovább ront az is, hogy a perzsák kifejezetten jól alkalmazzák az ’üss-és-fuss’ elvet:

gyorsan kivisznek pár rakétát, elindítják őket, majd cipelik is vissza az indítót a föld alá, ezzel jelentősen megnehezítve a nyugati válaszcsapásokat.

Hasonló taktikát korábban a jemeni húszi lázadók is alkalmaztak az amerikaiak ellen, nem kevés sikerrel.

Az iráni csapásmérő képességek közül a jelek szerint egyébként a partvédelmi manőverező robotrepülőgépek (köznyelvben cirkálórakéták) vannak a legjobb állapotban. Az amerikai-izraeli stratégia a háború elején kifejezetten a nyugati haderőknél egyébként is népszerűnek számító SEAD/DEAD taktikára, azaz az ellenséges légvédelmi képességek totális megsemmisítésére épített, a jelek szerint a partvédelmet jórészt érintetlenül hagyták. Ezek a robotrepülőgépek bevethetőek ugyan nem vízi célpontok ellen is, az igazán nagy veszélyt az ilyen fegyverekkel szemben teljesen védtelen teherhajókra jelentik. Ha a pakisztáni tárgyalások bebuknak (jelen állás szerint erre kellemetlenül nagy az esély), akkor a cirkálórakéták sok civil hajót eltalálhatnak, megsemmisítésük pedig a ballisztikus rakétákhoz hasonlóan elég komoly feladat lesz.

Tudja pótolni Irán a fegyverkészletet?

Az izraeli és az amerikai jelentések is egyetértenek abban, hogy

A légicsapások következtében Teherán nagy számban komoly haditechnikát pillanatnyilag nem tud gyártani,

azt azonban nem lehet tudni, hogy hány föld alatti gyártósor esett ki csak a fent már említett beomlások miatt, ahogyan azt sem, hogy a találatot kapott üzemek helyreállítása mennyi időt vehet igénybe.

Amitől a legtöbb nyugati elemző most tart, az egyébként nem a perzsa kapacitás, hanem az import Oroszországból, vagy Kínából. Moszkva egyébként a diplomáciai fronton akár még meg is tudná védeni az iráni fegyverszállítást, hiszen a konfliktus előtt is adtak el haditechnikát Teheránnak, ráadásul az Egyesült Államok is szállított fegyvert Ukrajnába, amit pont az oroszok ellen használtak fel. A Kreml esetében a nagyobb gondot az jelenti, hogy az előállított hadianyagra valószínűleg momentán nagyobb szükség van otthon, Moszkva pedig az elmúlt években számtalan alkalommal megmutatta, hogy az ukrajnai harcok elsőbbséget élveznek a szövetségesek megsegítéséhez képest.

Az orosz fejlesztésű Sz-300-as Irán egyik legelterjedtebb nagy hatótávolságú légvédelmi rendszere. Sok elemző tart attól, hogy Moszkva idővel támadófegyverzetet is szállíthat a perzsa államnak. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Kína teljesen más problémákkal szembesül: bár kétségtelen, hogy a jobbára teszteletlen kínai fegyverpark számára pótolhatatlan tapasztalatokat jelentene, ha a haditechnikát egy másik ország kipróbálná nekik, a diplomácia és a logisztika csúnya gátakat képez:

Egyfelől borítékolható, hogy Kína „lebukna” akkor, ha fegyvereket adna el Iránnak, ez pedig egészen biztosan hatalmas diplomáciai botrányt eredményezne Washingtonnal

akkor, ha fegyvereket adna el Iránnak, ez pedig egészen biztosan hatalmas diplomáciai botrányt eredményezne Washingtonnal Másfelől az amerikaiak saját tengeri blokádja miatt az Indiai-óceánon keresztül tengeren nem igazán lehet most hadianyagot mozgatni a perzsa állam irányába, így a nagyon feltűnő légi- és a végtelenül hosszadalmas, veszélyes és drága szárazföldi fuvarozás marad csak nyitott opció.

Arra tehát nem lehet magabiztos választ adni, hogy Teherán képes-e feltölteni a megcsappant fegyverkészletét,

az viszont továbbra is több mint valószínű, hogy a drónok és rakéták nagyjából fele, a cirkálórakétáknak pedig a nagy része működőképes állapotban van. Ha a már most is haldokló béketárgyalások végleg bedőlnek, akkor az Öböl-államoknak, valamint az amerikai és izraeli csapatoknak újra fel kell készülniük a rakétaesőkre.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images