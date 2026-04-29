Ebből még nagy baj lehet: a hegyek gyomrában rejtőzik a rettegett fegyverarzenál - Komoly veszély leselkedik a világra

Elöljáróban gyorsan érdemes kifejteni, melyek Irán azon képességei, amelyek biztosan nagyon komoly károkat szenvedtek az amerikai-izraeli bombázások során. Amit biztosra lehet tudni, az az, hogy a perzsa állam légvédelme ha totálisan nem is semmisült meg (erre jó bizonyíték az amerikai légierő F-15E vadászbombázójának lelövése április 3-án), de lehetőségei finoman szólva is korlátozottak. Ennek kiváló indikátora az, hogy az Egyesült Államok a végtelenül lomha, ma már szinte kizárólag erősen aszimmetrikus konfliktusokban bevetett A-10 Thunderbolt II-es csatarepülőkkel is végez berepüléseket, Izrael pedig be merte küldeni az iráni légtérbe a légierő parancsnokát.
Az iráni légierő valószínűleg szintén csúnya állapotban van. Bár érkeztek hírek arról, hogy Teherán a gépek egy részét föld alatti bunkerekbe menekítette,
az Izraellel folytatott tavaly nyári harcok, illetve a mostani bombázások következtében a vadászflotta nagyja légicsapások áldozatává vált
(nem mintha az irániak legjobb vadásza, a maga idejében valódi csúcsragadozónak számító Mig-29-es egyébként egyenrangú ellenfele lenne a nyugati gépeknek).
Az iráni hadiflottáról már bonyolultabb képet alkotni: bár a Pentagon folyamatosan azt kommunikálja, hogy az ország haditengerészete megsemmisült, nem tesznek különbséget az iráni fegyveres erők és a Forradalmi Gárda között, utóbbinak pedig számos olyan kisebb hajója maradhatott sértetlen, amelyek akár a tankerek elleni támadásokban, akár a Hormuzi szoros elaknásításában tevékenyen részt vehetnek.
Rakéta van bőven, csak ki kell ásni
Sokkal nagyobb fejtörést okoz az, hogy a legtöbb amerikai hírszerzési jelentés szerint Teherán ballisztikusrakéta-készlete és kamikaze drónállománya ha látványosan meg is csappant, meg nem semmisült.
Washington úgy számol, hogy rakétából, rakétaindítóból és drónból is nagyjából 50%-os lehet a készlet a háború előtti időszakhoz mérten,
az izraeli jelentések ehhez annyit tesznek hozzá, hogy a meglévő rakéták harmada-fele sértetlen ugyan, de nem érhető el Irán számára.
Az elérhetetlenség oka ironikus módon ugyanaz, mint a túlélésé: Irán évtizedek óta készül egy komoly konfliktusra a nyugati hatalmakkal, így komoly alagúthálózatot, bunkerrendszert és föld alatti depókat alakítottak ki a fegyverek számára. Ezek az építmények ráadásul gyakran nem földbe, hanem sziklába vannak vájva, ami extra védelmet biztosít nekik. Az ilyen komplexumok egyébként nem sérthetetlenek, de sok, drága, kifejezetten erre a célra gyártott bombára van szükség a kiásásukhoz, ilyennel az izraeliek nem rendelkeznek, az Egyesült Államoknak pedig csak relatíve kevés áll rendelkezésére.
Éppen ezért döntöttek úgy a nyugati hatalmak, hogy nem magukat a bunkereket próbálják meg feltörni, egyszerűen csak lebombázzák a bejáratokat, így elérhetetlenné téve a fegyverkészleteket. Bár a tűzszünet előtti napokban is érkeztek jelentések arról, hogy a bunkerek kiásásán serénykedő iráni munkagépeket folyamatosan lövi az izraeli-amerikai tengely, a beomlott bejáratok mögött nagy valószínűséggel sértetlen fegyverek pihennek.
A helyzeten egyébként tovább ront az is, hogy a perzsák kifejezetten jól alkalmazzák az ’üss-és-fuss’ elvet:
gyorsan kivisznek pár rakétát, elindítják őket, majd cipelik is vissza az indítót a föld alá, ezzel jelentősen megnehezítve a nyugati válaszcsapásokat.
Hasonló taktikát korábban a jemeni húszi lázadók is alkalmaztak az amerikaiak ellen, nem kevés sikerrel.
Az iráni csapásmérő képességek közül a jelek szerint egyébként a partvédelmi manőverező robotrepülőgépek (köznyelvben cirkálórakéták) vannak a legjobb állapotban. Az amerikai-izraeli stratégia a háború elején kifejezetten a nyugati haderőknél egyébként is népszerűnek számító SEAD/DEAD taktikára, azaz az ellenséges légvédelmi képességek totális megsemmisítésére épített, a jelek szerint a partvédelmet jórészt érintetlenül hagyták. Ezek a robotrepülőgépek bevethetőek ugyan nem vízi célpontok ellen is, az igazán nagy veszélyt az ilyen fegyverekkel szemben teljesen védtelen teherhajókra jelentik. Ha a pakisztáni tárgyalások bebuknak (jelen állás szerint erre kellemetlenül nagy az esély), akkor a cirkálórakéták sok civil hajót eltalálhatnak, megsemmisítésük pedig a ballisztikus rakétákhoz hasonlóan elég komoly feladat lesz.
Tudja pótolni Irán a fegyverkészletet?
Az izraeli és az amerikai jelentések is egyetértenek abban, hogy
A légicsapások következtében Teherán nagy számban komoly haditechnikát pillanatnyilag nem tud gyártani,
azt azonban nem lehet tudni, hogy hány föld alatti gyártósor esett ki csak a fent már említett beomlások miatt, ahogyan azt sem, hogy a találatot kapott üzemek helyreállítása mennyi időt vehet igénybe.
Amitől a legtöbb nyugati elemző most tart, az egyébként nem a perzsa kapacitás, hanem az import Oroszországból, vagy Kínából. Moszkva egyébként a diplomáciai fronton akár még meg is tudná védeni az iráni fegyverszállítást, hiszen a konfliktus előtt is adtak el haditechnikát Teheránnak, ráadásul az Egyesült Államok is szállított fegyvert Ukrajnába, amit pont az oroszok ellen használtak fel. A Kreml esetében a nagyobb gondot az jelenti, hogy az előállított hadianyagra valószínűleg momentán nagyobb szükség van otthon, Moszkva pedig az elmúlt években számtalan alkalommal megmutatta, hogy az ukrajnai harcok elsőbbséget élveznek a szövetségesek megsegítéséhez képest.
Kína teljesen más problémákkal szembesül: bár kétségtelen, hogy a jobbára teszteletlen kínai fegyverpark számára pótolhatatlan tapasztalatokat jelentene, ha a haditechnikát egy másik ország kipróbálná nekik, a diplomácia és a logisztika csúnya gátakat képez:
- Egyfelől borítékolható, hogy Kína „lebukna” akkor, ha fegyvereket adna el Iránnak, ez pedig egészen biztosan hatalmas diplomáciai botrányt eredményezne Washingtonnal
- Másfelől az amerikaiak saját tengeri blokádja miatt az Indiai-óceánon keresztül tengeren nem igazán lehet most hadianyagot mozgatni a perzsa állam irányába, így a nagyon feltűnő légi- és a végtelenül hosszadalmas, veszélyes és drága szárazföldi fuvarozás marad csak nyitott opció.
Arra tehát nem lehet magabiztos választ adni, hogy Teherán képes-e feltölteni a megcsappant fegyverkészletét,
az viszont továbbra is több mint valószínű, hogy a drónok és rakéták nagyjából fele, a cirkálórakétáknak pedig a nagy része működőképes állapotban van. Ha a már most is haldokló béketárgyalások végleg bedőlnek, akkor az Öböl-államoknak, valamint az amerikai és izraeli csapatoknak újra fel kell készülniük a rakétaesőkre.
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
