Egészen elképesztő történet: az orosz kémelhárítás orra előtt szöktették át az ukránokat segítő férfit
Az ukrán haditengerészet különleges felderítő egysége sikeresen kimentett egy civil férfit az orosz kézen lévő zaporizzsjai területről. A férfi korábban az ukrán fegyveres erőknek nyújtott segítséget, és már az orosz hatóságok célkeresztjében volt - közölte a Militarnyi.

Az egység Facebook-oldalán közzétett beszámoló szerint március végén az ukrán fegyveres erők képviselői kérték Olekszij Nejzspapa altengernagy, haditengerészeti parancsnok segítségét egy civil személy evakuálásának megszervezésében. A férfi a megszállás idején ukrán katonák megmentésében segédkezett, emellett értékes hírszerzési információkat adott át az ukrán erőknek.

A történet szerint az orosz erők a segítségnyújtást követően őrizetbe vették, majd 2022 augusztusában az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tisztjei kínzásnak vetették alá. Később öt év és három hónap börtönbüntetésre ítélték. Bár végül szabadlábra helyezték, okmányok nélkül maradt, oroszok álltal megszállt területen. Az ukrán erők állítása szerint az FSZB és a megszálló "parancsnokság" folyamatos megfigyelés alatt tartotta, ami lehetetlenné tette, hogy saját erejéből elhagyja a megszállt területet.

Az ukrán haditengerészeti parancsnok utasítására végül az egyik különleges egység katonái megtervezték és végrehajtották a különleges műveletet. A felderítők sikeresen kísérték át a férfit a megszállt zaporizzsjai területről az ukrán ellenőrzés alatt álló övezetbe.

A haditengerészet által közzétett videóból kiderül, hogy a felderítők csónakkal, a Dnyeperen keresztül juttatták át a férfit.

Az Angyalok nevű különlegyes egységnek nem ez az első ilyen művelete. Tavaly októberben például a fegyveres erők egy veteránját és egy nemzetőrt szabadítottak ki. Őket több mint három évig tartották fogságban, és kényszermunkára fogták a megszállt területeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

