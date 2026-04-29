Éktelen haragra gerjedt Trump Merz szavai miatt – Németország is megkapta a magáét az amerikai elnöktől

Németország kancellárja, Friedrich Merz azt hiszi, rendben van az, ha Iránnal van nukleáris fegyvere. Nem tudja, miről beszél! Ha Iránnak lenne nukleáris fegyvere, az egész világ túsz lenne

– írta bejegyzésében Trump.

Az amerikai elnök megjegyezte, ő azt teszi most Iránnal, amit más országoknak vagy elnököknek már rég meg kellett volna tenniük.

Nem csoda, hogy Németország olyan rosszul áll, mind gazdaságilag, mind más tekintetben!

– tette hozzá Trump.

A német kancellár azzal vívta ki az amerikai elnök haragját, hogy egy hétfői beszédében azt mondta, az iráni konfliktus egyhamar nem ér véget, mivel Washingtonnak nincs egyértelmű kilépési stratégiája a háborúból.

Az irániak egyértelműen erősebbnek bizonyultak a vártnál, az amerikaiaknak pedig ezen a téren nincs igazán meggyőző tárgyalási stratégiájuk

– fogalmazott Merz.

