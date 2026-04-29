Elképesztő összeg bukott ki: egy kisebb ország teljes vagyonát elfüstölte Trump az Irán elleni háborúban
Elképesztő összeg bukott ki: egy kisebb ország teljes vagyonát elfüstölte Trump az Irán elleni háborúban

Az Egyesült Államok eddig legalább 25 milliárd dollárt, azaz mintegy 7800 milliárd forintot költött az iráni háborúra - írta meg a Reuters.

Jules Hurst, a védelmi minisztérium megbízott pénzügyi vezetője a Képviselőház Fegyveres Erők Bizottságának meghallgatásán közölte a pontos összeget.

Elmondása szerint a kiadások legnagyobb részét a felhasznált lőszerek pótlása tette ki.

A 25 milliárd dolláros kiadás közzétételével a Pentagon most első alkalommal adott hivatalos tájékoztatást a fegyveres konfliktus anyagi terheiről.

Az Egyesült Államok Izraellel közösen február 28-án kezdte meg a katonai műveleteket Irán ellen. A felek jelenleg egy törékeny tűzszünetet tartanak fenn, amelyet Donald Trump nemrég meghosszabbított.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

