Elmagyarázta a Kreml, miért nem lesznek tankok a győzelmi napi parádén

Peszkov azt mondta: Ukrajna épp vesztésre áll a harctéren, ezért „teljeskörű terrortámadásokkal” próbálnak jobb pozícióba kerülni.
Azt állítja: a haditechnikai eszközöket idén azért nem viszik ki, mert
„minden eszközzel minimalizálni kell a kockázatát” annak, hogy támadás éri a parádét.
Arra is rámutatott: tavaly fontos dátum volt (a győzelem 80. évfordulója), ezért kifejezetten grandiózus parádéra került sor, idén viszont nincs kerek évforduló, ezért az ünnepségre „csökkentett formátumban” kerül majd sor.
Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images / A címlapképen egy T-34/85-ös harckocsi látható, a gép még azokon a parádékon is végig gurult, amelyeken más, modernebb harckocsik nem vettek részt. Idén úgy fest, még a T-34-es is a raktárban marad.
