Elszakadt a cérna Donald Trumpnál: fegyverrel a kezében, hatalmas robbanások előtt üzent a rivális hatalomnak

Rövid bejelentéssel és egy AI-generált fotóval próbál nyomást gyakorolni Donald Trump amerikai elnök Iránra, hogy tárgyaljanak atomprogramjuk leszereléséről.

Trump Truth Social oldalára posztolt: azt írta, hogy

Irán nem tudja összeszedni magát. Nem tudják, hogy kell aláírni egy atommentesítő megállapodást. Jó lenne, ha okosabbak lennének hamarosan!”

– írta, majd aláírta a posztot.

Mellékelt egy AI-generált képet is, melyen egy M4 gépkarabéllyal a kezében, napszemüveggel a fején egy sivatagban áll, miközben a háttérben robbanások sújtanak egy katonai bázist. Mellé azt írta ki feliratnak, hogy „No more Mr. Nice Guy”, ami kb. annyit jelent, hogy „többé nem leszek jófiú.”

Iran can’t get their act together. They don’t know how to sign a nonnuclear deal. They better get smart soon! President DJT( Donald J. Trump - TS: Apr 29 2026, 4:05 AM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍… pic.twitter.com/V88yLD4OM3 https://t.co/V88yLD4OM3 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 29, 2026

Az Irán és Amerika közti tárgyalások a múlt héten megrekedtek, pontosabban inkább elmaradtak, Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Iszlámábádban járt, ahol először tárgyaltak, de az amerikai delegáció nem indult útnak. Az első tárgyalást állítólag az akasztotta meg, hogy Irán továbbra sem hajlandó lemondani atomprogramjáról.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain