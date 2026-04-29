Elszakadt a cérna Donald Trumpnál: fegyverrel a kezében, hatalmas robbanások előtt üzent a rivális hatalomnak
Rövid bejelentéssel és egy AI-generált fotóval próbál nyomást gyakorolni Donald Trump amerikai elnök Iránra, hogy tárgyaljanak atomprogramjuk leszereléséről.
Trump Truth Social oldalára posztolt: azt írta, hogy

Irán nem tudja összeszedni magát. Nem tudják, hogy kell aláírni egy atommentesítő megállapodást. Jó lenne, ha okosabbak lennének hamarosan!”

– írta, majd aláírta a posztot.

Mellékelt egy AI-generált képet is, melyen egy M4 gépkarabéllyal a kezében, napszemüveggel a fején egy sivatagban áll, miközben a háttérben robbanások sújtanak egy katonai bázist. Mellé azt írta ki feliratnak, hogy „No more Mr. Nice Guy”, ami kb. annyit jelent, hogy „többé nem leszek jófiú.”

Még több Globál

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Elmagyarázta a Kreml, miért nem lesznek tankok a győzelmi napi parádén

Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Az Irán és Amerika közti tárgyalások a múlt héten megrekedtek, pontosabban inkább elmaradtak, Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Iszlámábádban járt, ahol először tárgyaltak, de az amerikai delegáció nem indult útnak. Az első tárgyalást állítólag az akasztotta meg, hogy Irán továbbra sem hajlandó lemondani atomprogramjáról.

Kapcsolódó cikkünk

Döntött Trump: még hosszú ideig nyögheti a világ a fájdalmas tengeri blokád lesújtó hatásait

Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak

Ebből még nagy baj lehet: a hegyek gyomrában rejtőzik a rettegett fegyverarzenál - Komoly veszély leselkedik a világra

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

