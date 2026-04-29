Felrobbant az olajár Trump döntése után - Kilőtt a Brent árfolyama

120 dollár / hordó köré ugrott a Brent olaj határidős árfolyama, miután Trump ma visszadobta az iráni béketervet és bejelentette, hogy marad a tengeri blokád, amíg Irán fel nem adja az atomprogramját.

A mai nap a Brent olaj árfolyama már több mint 7%-ot emelkedett,

átmenetileg elérte a 120 dollár / hordót is, mielőtt visszaesett 119,1 dollárra.

Az emelkedés oka az, hogy Donald Trump amerikai elnök ma elutasította Irán békeajánlatát és bejelentette, hogy addig marad a tengeri blokád, amíg Teherán fel nem adja atomprogramját. Irán közben azt kommunikálja, hogy drasztikus lépéseket terveznek az Egyesült Államok ellen – minden jel a harcok folytatására mutat.

Az iráni háború kezdete óta nem volt ilyen magas a Brent árfolyama, utoljára a 2022-es, Ukrajna elleni invázió és az Oroszország-ellenes szankciók élesedése után volt ilyen magas az árfolyam.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images