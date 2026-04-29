Hatalmas pofon Oroszországnak: szabályosan szétverik az Afrika Hadtest zsoldosait, egy egész várost elbuktak

Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) és az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) nevű fegyveres szervezetek vasárnap hajnalban megtámadták a mali hadsereg egyik központi bázisát a bamakói repülőtér mellett, és elfoglalták az ország északi felében lévő Kidal várost, kiszorították onnan a kormányerőket támogató orosz Afrikai Hadtest zsoldoshadsereget.

Célunk elérni az orosz erők teljes kivonulását Azawadból és Mali egész területéről"

- mondta Mohamed Elmaulud Ramadan, a tuareg lázadószervezet szóvivője szerdán Párizsban az AFP francia hírügynökségnek.

A lázadók szerinte eddig minden összecsapást megnyertek az orosz erőkkel szemben.

Azawadnak nevezik a tuareg lázadók az ország északi részét, amelynek a függetlenségét 2012-ben egyoldalúan kikiáltották, de csak 2013-ig állt fönn.

A szóvivő kijelentette, hogy a bamakói katonai junta "előbb vagy utóbb megbukik".

Nem tudják megállítani a lázadókat, és nincs esélyük hatalmon maradni sem"

- jelentette ki.

Oroszország félkatonai alakulatával, az úgynevezett Afrikai Hadtesttel támogatja a mali katonai juntát. Az orosz védelmi minisztérium irányítása alá tartozó szervezet más afrikai országokban, így Egyenlítői Guineában és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van. Az alakulatból sokan a Wagner magánhadsereg tagjai voltak.

