Hatalmas pofon Oroszországnak: szabályosan szétverik az Afrika Hadtest zsoldosait, egy egész várost elbuktak

Célunk elérni az orosz erők teljes kivonulását Azawadból és Mali egész területéről"
- mondta Mohamed Elmaulud Ramadan, a tuareg lázadószervezet szóvivője szerdán Párizsban az AFP francia hírügynökségnek.
A lázadók szerinte eddig minden összecsapást megnyertek az orosz erőkkel szemben.
Azawadnak nevezik a tuareg lázadók az ország északi részét, amelynek a függetlenségét 2012-ben egyoldalúan kikiáltották, de csak 2013-ig állt fönn.
A szóvivő kijelentette, hogy a bamakói katonai junta "előbb vagy utóbb megbukik".
Nem tudják megállítani a lázadókat, és nincs esélyük hatalmon maradni sem"
- jelentette ki.
Oroszország félkatonai alakulatával, az úgynevezett Afrikai Hadtesttel támogatja a mali katonai juntát. Az orosz védelmi minisztérium irányítása alá tartozó szervezet más afrikai országokban, így Egyenlítői Guineában és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van. Az alakulatból sokan a Wagner magánhadsereg tagjai voltak.
