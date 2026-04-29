  • Megjelenítés
Hatalmas pofon Oroszországnak: szabályosan szétverik az Afrika Hadtest zsoldosait, egy egész várost elbuktak
Globál

MTI
Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) és az Azawadi Felszabadítási Front (FLA) nevű fegyveres szervezetek vasárnap hajnalban megtámadták a mali hadsereg egyik központi bázisát a bamakói repülőtér mellett, és elfoglalták az ország északi felében lévő Kidal várost, kiszorították onnan a kormányerőket támogató orosz Afrikai Hadtest zsoldoshadsereget.

Célunk elérni az orosz erők teljes kivonulását Azawadból és Mali egész területéről"

- mondta Mohamed Elmaulud Ramadan, a tuareg lázadószervezet szóvivője szerdán Párizsban az AFP francia hírügynökségnek.

A lázadók szerinte eddig minden összecsapást megnyertek az orosz erőkkel szemben.

Azawadnak nevezik a tuareg lázadók az ország északi részét, amelynek a függetlenségét 2012-ben egyoldalúan kikiáltották, de csak 2013-ig állt fönn.

Még több Globál

Elképesztő összeg bukott ki: egy kisebb ország teljes vagyonát elfüstölte Trump az Irán elleni háborúban

Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Sikeres volt Magyar Péter Brüsszelben, kiderült, mikor írhatják alá a politikai megállapodást az uniós forrásokról

A szóvivő kijelentette, hogy a bamakói katonai junta "előbb vagy utóbb megbukik".

Nem tudják megállítani a lázadókat, és nincs esélyük hatalmon maradni sem"

- jelentette ki.

Oroszország félkatonai alakulatával, az úgynevezett Afrikai Hadtesttel támogatja a mali katonai juntát. Az orosz védelmi minisztérium irányítása alá tartozó szervezet más afrikai országokban, így Egyenlítői Guineában és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van. Az alakulatból sokan a Wagner magánhadsereg tagjai voltak.

Kapcsolódó cikkünk

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility