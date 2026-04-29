A VCsK-OGPU forrásai szerint április 28-án, a Knjazje-Volkonszkje-1 katonai helyőrségben próbálták felrobbantani a magas rangú főtisztet. A bombát a merénylő az egyik lépcsőház postaládájába rejtette el. A robbanásban Kuzmenko alezredes, az egyik kiképzőzászlóalj parancsnoka életét vesztette, és többen megsebesültek.

Omurbekov állapotáról egyelőre nincs információ.

A vezérőrnagy a "bucsai mészáros" néven híresült el, miután a katonáit a 2022 tavaszán elkövetett, polgári lakosság elleni tömeggyilkosságokkal hozták összefüggésbe. Danyiil Frolkin, a dandár egyik katonája korábban azt vallotta, hogy Omurbekov személyesen adott parancsot civilek kivégzésére. Egy másik katona, Nyikita Csibrin szintén beszámolt a megszállás alatt elkövetett atrocitásokról. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) emellett azzal vádolta meg Omurbekovot, hogy a bucsai járás lakosait kínozta az ellenállás résztvevőinek azonosítása céljából.

Frolkin arról is beszélt, hogy a dandárparancsnokság "nem tekintette embernek a közkatonákat". Elmondása szerint Omurbekov rendszeresen bántalmazta beosztottjait, például halállal fenyegette azokat, akik megtagadták a támadásban való részvételt. Mindeközben ő maga abban az iskolai pincében rejtőzött, ahová a parancsnokságot telepítették. Innen hamis jelentéseket küldött a feletteseinek az egység nem létező sikereiről.

Az orosz hadsereg 2022. március 5. és 31. között tartotta megszállva Bucsát. A felszabadítás után több mint száz holttestet találtak a városban, közülük többnek hátra volt kötözve a keze. Vlagyimir Putyin 2022 áprilisában gárda minősítést adományozott a 64. dandárnak, Omurbekovot pedig az Oroszország Hőse kitüntetéssel jutalmazta. A tiszt 2025 júniusában kapta meg a vezérőrnagyi rendfokozatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio