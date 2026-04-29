Keményen visszavágott Amerikának a legádázabb riválisa: csak alaptalan vádakkal való lejáratásról lenne szó?

Kína szerdán visszautasította a Panama-csatornával kapcsolatos amerikai vádakat. Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján arra reagált, hogy az Egyesült Államok kezdeményezésére több latin-amerikai ország közös nyilatkozatot adott ki a Panama-csatorna ügyében, miszerint Kína lépései fenyegetést jelentenek rájuk nézve.

A Bolívia, Costa Rica és más országok által is támogatott nyilatkozat szerint Kína

nyíltan politizálja a tengeri kereskedelmet.

A Panama-csatorna körüli viták hátterében az áll, hogy a vízi út két végén található kulcskikötők üzemeltetését egy hongkongi vállalat látta el, amelynek koncessziós szerződését a panamai legfelsőbb bíróság januárban semmisnek nyilvánította.

Az Egyesült Államok korábban többször aggodalmát fejezte ki a térségben megjelenő kínai jelenlét miatt, és a csatornát stratégiai jelentőségű útvonalnak tekinti.

A szóvivő a vádakat alaptalannak nevezte, mivel "eltorzítják a valóságot". Az Egyesült Államokra utalva azt mondta: egyértelmű, hogy ki sértette meg korábban Panama szuverenitását, és ki törekszik arra, hogy a nemzetközi hajózási útvonalakat saját érdekei szolgálatába állítsa.

Az Egyesült Államok átpolitizálja és biztonsági kérdéssé emeli a kikötőkkel kapcsolatos ügyeket, miközben alaptalan vádakkal próbálja lejáratni Kínát

- mondta Lin.

A kínai külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy a kínai hatóságok a jogszabályoknak megfelelően ellenőrzik a hajókat, és

Kína a Panama-csatornával kapcsolatos kikötői ügyekben megvédi jogos érdekeit.

A szóvivő felszólította az érintett országokat, hogy ne hagyják magukat félrevezetni és kihasználni.

