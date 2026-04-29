Kimondta az európai nagyhatalom: dehogy veszítenek, pont fordítva, óriásit nyernek Ukrajna támogatásával

Pistorius kiemelte, hogy

Németország számos területen tanul Ukrajnától, ide tartozik többek között a dróntechnológia és a kibervédelem is.

Ukrajna a kényszerhelyzetből adódóan hihetetlen innovációs kapacitásra és tempóra tett szert. Nem laboratóriumi körülmények között fejlesztenek technológiákat, hanem a szó szoros értelmében a csatatéren

- fogalmazott a védelmi miniszter. Bejelentette továbbá, hogy a berlini tárca a szorosabb védelmi együttműködés elősegítése érdekében újabb katonai attasékat tervez küldeni Németország kijevi nagykövetségére.

A megbeszélésen részt vett Katherina Reiche német gazdasági miniszter is, aki egy külön összekötő iroda felállítását jelentette be. Az intézmény azokat a német vállalatokat segíti majd, amelyek együttműködési lehetőségeket keresnek Ukrajnával.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár a konferencia után közölte, hogy

a szerdán bemutatandó 2027-es német költségvetés egyértelműen tükrözni fogja Ukrajna további támogatását.

A korábbi bejelentések alapján Németország 2027-ben 11,6 milliárd eurót szán Ukrajnának, majd 2028 és 2030 között évente 8,5 milliárd eurót terveznek biztosítani erre a célra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images