Leleplezték az oroszok titkos emberét: szabotázsakciókra készülhettek az európai nagyhatalom területén

Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával őrizetbe vettek egy kazah állampolgárt Németországban - közölte a német szövetségi ügyészség szerdán.

A tájékoztatás szerint a férfi

az Ukrajna által kért katonai támogatásról,

a német védelmi iparról – elsősorban a drón- és robotikai rendszerek gyártásában érdekelt vállalatokról,

illetve Németországban elkövetendő szabotázsakciók esetleges célpontjairól

adott át információkat az orosz hírszerző szolgálatoknak, például

katonai konvojokról és berlini középületekről készült fényképfelvételek formájában.

A gyanú szerint a férfi – akit kedden, Berlinben vettek őrizetbe – legkésőbb 2025 májusa óta állhatott kapcsolatban az orosz szervekkel, és újabb kémek beszerzésére is ajánlkozott.

A férfi esetleges előzetes letartóztatásba helyezéséről a nap folyamán dönt a szövetségi bíróság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images