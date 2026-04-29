Leleplezték az oroszok titkos emberét: szabotázsakciókra készülhettek az európai nagyhatalom területén
MTI
Portfolio
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával őrizetbe vettek egy kazah állampolgárt Németországban - közölte a német szövetségi ügyészség szerdán.

A tájékoztatás szerint a férfi

  • az Ukrajna által kért katonai támogatásról,
  • a német védelmi iparról – elsősorban a drón- és robotikai rendszerek gyártásában érdekelt vállalatokról,
  • illetve Németországban elkövetendő szabotázsakciók esetleges célpontjairól

adott át információkat az orosz hírszerző szolgálatoknak, például

katonai konvojokról és berlini középületekről készült fényképfelvételek formájában.

A gyanú szerint a férfi – akit kedden, Berlinben vettek őrizetbe – legkésőbb 2025 májusa óta állhatott kapcsolatban az orosz szervekkel, és újabb kémek beszerzésére is ajánlkozott.

Dőlnek a dominók Romániában: egy csapásra több tucat tisztségviselő hagyta el a kormányt

Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Tarr Zoltán elmondta, mik a tervei kulturális miniszterként

A férfi esetleges előzetes letartóztatásba helyezéséről a nap folyamán dönt a szövetségi bíróság.

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility