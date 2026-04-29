Medián: a Fidesz-szavazók is egyre inkább elfogadják Magyar Pétert

A HVG és az RTL megbízásából készített áprilisi reprezentatív Medián-kutatás szerint Magyar Péter megítélése egyetlen hónap alatt ugrásszerűen javult.

A márciusi 54 százalékról 74 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint teljesen vagy inkább alkalmas a kormányfői posztra.

Ezt a véleményt meglepő módon még az áprilisban a Fideszre voksolók ötöde is osztja. Ezzel párhuzamosan a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor megítélése romlott.

Bár az őt összességében alkalmasnak tartók tábora csak enyhén, 45-ről 42 százalékra mérséklődött, a meggyőződéses támogatóinak aránya jelentősen visszaesett. A márciusi 32 százalék helyett áprilisban már csupán a megkérdezettek 22 százaléka látta őt teljesen alkalmasnak az ország vezetésére.

A lakosság kifejezetten optimista az új kabinet várható teljesítményével kapcsolatban.

A válaszadók negyede úgy véli, hogy a kormány már a működése első évében képes lesz kézzelfogható eredményeket felmutatni. Ha azokat is figyelembe vesszük, akik két-három éven belül számítanak kedvező fordulatra, a derűlátók aránya eléri a 72 százalékot a teljes népességben. Ez a bizakodó hangulat a politikai törésvonalakon is átível, hiszen

a Fidesz-szavazók 45 százaléka is pozitívan áll a jövőhöz.

A társadalom ugyanakkor egyértelmű elvárásokat is támaszt a felálló új vezetéssel szemben. A válaszadók szerint a legsürgetőbb megoldásra váró feladat az egészségügy rendbetétele, amelyet a megkérdezettek 35 százaléka említett. Ezt követi a gazdaság helyreállítása 25 százalékkal, valamint a korrupció felszámolása és a politikai elszámoltatás 18 százalékkal.

Módszertan: A felmérést – a HVG és az RTL megrendelésére – 2026. április 15-e és 20-a között készítette a Medián 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva, úgynevezett súlyozással korrigálták, így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára a teljes mintában a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3,1 százalék.

