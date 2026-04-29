Megérkezett a segítségkérés Kijevbe: ukrán zsoldosok indulhatnak oda, ahol az amerikai flotta képtelen rendet tartani

A BBC News Ukrajina április 29-i beszámolója szerint a TAF Industriest kérték fel a védelemre. A drónokat és elektronikai hadviselési rendszereket gyártó ukrán céghez egy külföldi hajótulajdonos fordult, abból a célból, hogy
drónelhárító technológiával felszerelt szakemberek kísérjék a hajót ezen a stratégiai szempontból kulcsfontosságú vízi úton.
Az egyik hajótulajdonostól kaptunk megkeresést, hogy biztosítsuk a hajójuk biztonságos átkelését a Hormuzi-szoroson. Ez katonai tanácsadói szolgáltatás, nem pedig drónexport
– nyilatkozta Olekszandr Jakovenko, a TAF Industries társalapítója, bár valójában zsoldostevékenységről van szó.
A tervezett fellépés keretében több ukrán szakember tartózkodna a fedélzeten az átkelés ideje alatt. Ők saját védelmi eszközökkel, köztük elfogódrónokkal lennének felszerelve, feladatuk pedig az esetleges fenyegetések, például az iráni gyártmányú Sahed típusú kamikaze drónok elhárítása lenne. A megbízás a szoroson történő átkelés idejére szólna.
A megkeresés egyelőre előzetes jellegű, a TAF Industries ugyanis még nem nyújtotta be a szükséges dokumentációt az ukrán hatóságoknak. A megvalósításhoz az Ukrán Állami Exportellenőrzési Szolgálat, valamint a haditechnikai együttműködést felügyelő tárcaközi bizottság engedélye is szükséges.
A TAF Industries Európában is üzemeltet gyártókapacitást, ahol többek között elfogódrónokat állítanak elő. A vállalat portfóliójában FPV-drónok, elektronikai hadviselési rendszerek, valamint Kolibri és Octopus típusú elfogóplatformok is szerepelnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
