Megerősítette Oroszország: egy NATO, EU-tagállam vezetője is megy Putyin parádéjára
A Kreml megerősítette, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök is részt vesz a május 9-ei, győzelmi napi parádén.

Igen, lesznek vendégek. Sokan érdeklődnek Ficóról. Megerősítem: Fico is ott lesz”

– mondta Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó az orosz közmédiának.

Robert Fico szlovák miniszterelnök a tavalyi győzelmi napi parádén is részt vett, egyedüli NATO és EU vezetőként.

Kapcsolódó cikkünk

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
