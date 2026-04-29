  • Megjelenítés
Globál

Megszületett a jogerős ítélet a Robert Fico elleni merénylet ügyében

MTI
Helybenhagyta a szlovák legfelsőbb bíróság szerdán a Robert Fico szlovák kormányfő elleni 2024-es merénylet elkövetője ellen tavaly hozott elsőfokú ítéletet, amely terrortámadás elkövetésében találta bűnösnek és 21 év szabadságvesztéssel sújtotta Juraj Cintulát – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (STS) által tavaly októberben hozott elsőfokú ítélet kihirdetése után a merénylő védője azonnal nem fellebbezett, ezt később, novemberben tette meg. A védelem már korábban is a bűncselekmény más besorolását szerette volna elérni, azt, hogy a vád közszereplő elleni támadás legyen, amely esetében alacsonyabb a kiszabható büntetés.

A legfelsőbb bíróság elnöke a szerdán meghozott – a korábbi ítéletet megerősítő – döntést azzal indokolta, hogy az elkövetőnek tisztában kellett lennie tettének az alkotmányos rendszer részét képező kormányzat működésére gyakorolt negatív következményeivel.

Robert Fico ellen 2024. május 15.-én, a pozsonyi kabinet nyitrabányai (Handlová) kihelyezett ülése után követtek el fegyveres merényletet. A lévai Juraj Cintulát, aki öt lövést adott le, és négy lövéssel sebesítette meg a kormányfőt, a helyszínen őrizetbe vették, majd a bazini (Pezinok) székhelyű különleges bíróság előre megfontolt gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatásba helyezte.

Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem értett egyet a kormány politikájával, egyebek mellett azzal sem, hogy Fico és kormánya folytatólagosan elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának.

A Cintula elleni eljárást 2025 júliusában terrorcselekmény elkövetésére minősítették át. Az ügyben 2025 októberében született meg az elsőfokú ítélet, most ezt hagyta helyben a legfelsőbb bíróság. Az ítélet jogerős.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

