  • Megjelenítés
Megtörtént a telefonhívás: Putyin tűzszünetet ajánlott Trumpnak
Globál

Portfolio
Telefonon beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – számol be a RIA Novosztyi.

Az orosz elnök felajánlotta az amerikai elnöknek, hogy

átmeneti tűzszünetet hirdet a május 9-ei, győzelmi napi ünnepségre, ha Ukrajna is hasonlóan tesz.

Trump az orosz lap beszámolója szerint támogatta a felvetést.

Putyin emellett megvádolta Ukrajnát azzal, hogy terrorcselekményeket készítenek elő az ünnepség napjára, Európa pedig el akarja húzni a háborút.

Még több Globál

Putyin elnök összesen másfél órán át beszélt az amerikai elnökkel: elítélte az ellene tervezett merényletet, illetve üdvözölte az Iránnal való tűzszünet meghosszabbítását is.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Kremlin Press Center/Anadolu Agency/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility