Megtörtént a telefonhívás: Putyin tűzszünetet ajánlott Trumpnak

Telefonon beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – számol be a RIA Novosztyi.

Az orosz elnök felajánlotta az amerikai elnöknek, hogy

átmeneti tűzszünetet hirdet a május 9-ei, győzelmi napi ünnepségre, ha Ukrajna is hasonlóan tesz.

Trump az orosz lap beszámolója szerint támogatta a felvetést.

Putyin emellett megvádolta Ukrajnát azzal, hogy terrorcselekményeket készítenek elő az ünnepség napjára, Európa pedig el akarja húzni a háborút.

Putyin elnök összesen másfél órán át beszélt az amerikai elnökkel: elítélte az ellene tervezett merényletet, illetve üdvözölte az Iránnal való tűzszünet meghosszabbítását is.

