Mélyül a botrány: egymásnak esett Ukrajna és Izrael az egész világ szeme láttára

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en jelentette be ma, hogy megkérték Izraelt arra, hogy foglalják le a Panormitis nevű hajót és ennek rakományát, mivel Ukrajnától elrabolt gabonát szállított az ország kikötőibe.
Erre reagált nyilvánosan Gideon Szaár, Izrael külügyminisztere:
azt írta, Ukrajna valójában nem is nyújtott be hivatalos kérelmet Izraelnek a hajó lefoglalására, hanem először Twitteren (X-en) írt az ügyről, aztán éjjel küldtek egy jegyzéket Jeruzsálemnek, most pedig időt sem hagytak a válaszra az újabb Twitter-posztok előtt.
Vélhetően ezzel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök posztjára reagált, aki tegnap írt arról nyilvánosan, hogy Izrael lopott gabonát vett az oroszoktól.
A következő poszt Hirohij Tikhijtől, kijevi külügyi szóvivőtől érkezett.
Tikhij azt írja, egyébként tiszteletteljes hangnemben, hogy Ukrajna azonnali lépéseket követel Izraeltől – méghozzá azt, hogy ne vegyenek az oroszoktól lopott ukrán gabonát,
ezután pedig bármilyen általuk kijelölt fórumon szívesen kommunikálnak tovább Izraellel.
Egyelőre Izrael erre a kérésre nem reagált.
Az ügy annyiban mindenképpen szokatlan, hogy Izrael és Ukrajna jól láthatóan nyilvános fórumon próbálja meg rendezni a lopott gabona ügyét, nem éppen nyugodt hangnemben, holott a Közel-Keleten például mindkét ország együtt harcol Irán ellen közvetett vagy közvetlen formában. Ukrajna ráadásul korábban fegyvereket is kért Izraeltől.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
Megtört a csend: megtudtuk, mit várnak a kormányváltás után a magyar építőipar nagyágyúi
Öt szakember válaszolt kérdéseinkre.
Óriási oázis lesz Budapest közepén – Hosszú évek után legalább részlegesen megnyílik a Biodóm
Egyelőre a központi csarnok, de legalább végleges formájában.
Mindent átírt az olajsokk, de már látszanak az új befektetési lehetőségek
Erős forint, drága olaj, széttartó technológiai szektor, új korszakba léptek a piacok.
Orbán Viktor: "liberális kormányzás és nemzeti ellenzék jön"
Kiszivárgott a leköszönő miniszterelnök Fidesz tagjainak írt levele.
Itt a fordulat? Nagy beruházási hullám indulhat a magyar mezőgazdaságban
Fellendülést vár az OTP.
Óriási botrány van kibontakozóban: Ukrajna konkrét lépéseket követel Izraeltől
Eszkalálódik a helyzet.
Érdemtelenségre hivatkozva elbocsátotta a GVH Berezvai Zombort, a Piackutatási Iroda vezetőjét
A valódi ok a Partizánnak adott interjú lehetett.
Megcsonkítva került elő a barokk festőnő remekműve, mégis elképesztő összeget fizettek érte
Artemisia Gentileschi alkotása több mint 300 millió forintért kelt el.
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.