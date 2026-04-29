Mélyül a botrány: egymásnak esett Ukrajna és Izrael az egész világ szeme láttára

Eszkalálódik a feszültség Ukrajna és Izrael közt, miután Kijev szerint Jeruzsálem lopott gabonát vásárolt az oroszoktól – immáron teljesen nyilvánosan, az X oldalán próbálják rendezni nézeteltérésüket ukrán és izraeli vezetők.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en jelentette be ma, hogy megkérték Izraelt arra, hogy foglalják le a Panormitis nevű hajót és ennek rakományát, mivel Ukrajnától elrabolt gabonát szállított az ország kikötőibe.

Erre reagált nyilvánosan Gideon Szaár, Izrael külügyminisztere:

azt írta, Ukrajna valójában nem is nyújtott be hivatalos kérelmet Izraelnek a hajó lefoglalására, hanem először Twitteren (X-en) írt az ügyről, aztán éjjel küldtek egy jegyzéket Jeruzsálemnek, most pedig időt sem hagytak a válaszra az újabb Twitter-posztok előtt.

Vélhetően ezzel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök posztjára reagált, aki tegnap írt arról nyilvánosan, hogy Izrael lopott gabonát vett az oroszoktól.

A következő poszt Hirohij Tikhijtől, kijevi külügyi szóvivőtől érkezett.

Tikhij azt írja, egyébként tiszteletteljes hangnemben, hogy Ukrajna azonnali lépéseket követel Izraeltől – méghozzá azt, hogy ne vegyenek az oroszoktól lopott ukrán gabonát,

ezután pedig bármilyen általuk kijelölt fórumon szívesen kommunikálnak tovább Izraellel.

Egyelőre Izrael erre a kérésre nem reagált.

Az ügy annyiban mindenképpen szokatlan, hogy Izrael és Ukrajna jól láthatóan nyilvános fórumon próbálja meg rendezni a lopott gabona ügyét, nem éppen nyugodt hangnemben, holott a Közel-Keleten például mindkét ország együtt harcol Irán ellen közvetett vagy közvetlen formában. Ukrajna ráadásul korábban fegyvereket is kért Izraeltől.

