Nem kegyelmeznek a bukott elnöknek: több életre elegendő börtönbüntetéssel számolhat

Hét év büntetésre ítélte szerdán a szöuli bíróság Jun Szogjol volt dél-koreai elnököt, mert nem engedelmeskedett az ellene kiadott letartóztatásai parancsnak azt követően, hogy 2024-ben sikertelenül próbált hadiállapotot kihirdetni.

Első fokon öt év börtönt szabtak ki rá ezért, de egyelőre a súlyosbítás sem jogerős. A vádhatóság eredetileg tíz év börtönbüntetést kért Junra.

Ugyancsak szerdán megkezdődött Jun ellen egy másik per is. Abban a vád szerint hatalmával visszaélve igyekezett eltussolni egy tengerészgyalogos halálát, amelyhez a nyomozás szerint egy parancsnoknak volt köze. Ügyvédei szerint Jun nem ismerte a szóban forgó parancsnokot, így érdeke sem fűződött ahhoz, hogy segítsen neki.

A vádat képviselő különleges tanács szerint Jun a védelmi minisztériumon és az elnöki hivatalon keresztül próbálta elgáncsolni a nyomozást az áldozat, Cse Szugeun ügyében, akit a heves esőzések nyomán kialakult áradásokban eltűntek keresésére küldtek ki, azonban – mentőmellény és egyéb felszerelés hiányában – őt magát is elsodorták a hullámok.

Jun Szogjol ellen összesen nyolc ügyben emeltek vádat azt követően, hogy szükségállapotot akart bevezetni az országban.

A rendelkezés hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is.

Ennek során felfüggesztették hivatalából, majd egyebek között – lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt – büntetőeljárást indítottak ellene.

Februárban a volt elnököt életfogytiglanra ítélték lázadás vezetése és hatalommal való visszaélés vádjában; az ítélet ellen Jun fellebbezést nyújtott be.

A múlt héten ügyészek emellett további 30 év börtönbüntetés kiszabását kérték Junra amiatt, hogy dróntámadást rendelt el Észak-Korea ellen, ürügyet teremtve ezzel a 2024 decemberi hadiállapot kihirdetésére.

