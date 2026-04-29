Nem kegyelmeznek a bukott elnöknek: több életre elegendő börtönbüntetéssel számolhat

Első fokon öt év börtönt szabtak ki rá ezért, de egyelőre a súlyosbítás sem jogerős. A vádhatóság eredetileg tíz év börtönbüntetést kért Junra.
Ugyancsak szerdán megkezdődött Jun ellen egy másik per is. Abban a vád szerint hatalmával visszaélve igyekezett eltussolni egy tengerészgyalogos halálát, amelyhez a nyomozás szerint egy parancsnoknak volt köze. Ügyvédei szerint Jun nem ismerte a szóban forgó parancsnokot, így érdeke sem fűződött ahhoz, hogy segítsen neki.
A vádat képviselő különleges tanács szerint Jun a védelmi minisztériumon és az elnöki hivatalon keresztül próbálta elgáncsolni a nyomozást az áldozat, Cse Szugeun ügyében, akit a heves esőzések nyomán kialakult áradásokban eltűntek keresésére küldtek ki, azonban – mentőmellény és egyéb felszerelés hiányában – őt magát is elsodorták a hullámok.
Jun Szogjol ellen összesen nyolc ügyben emeltek vádat azt követően, hogy szükségállapotot akart bevezetni az országban.
A rendelkezés hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is.
Ennek során felfüggesztették hivatalából, majd egyebek között – lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt – büntetőeljárást indítottak ellene.
Februárban a volt elnököt életfogytiglanra ítélték lázadás vezetése és hatalommal való visszaélés vádjában; az ítélet ellen Jun fellebbezést nyújtott be.
A múlt héten ügyészek emellett további 30 év börtönbüntetés kiszabását kérték Junra amiatt, hogy dróntámadást rendelt el Észak-Korea ellen, ürügyet teremtve ezzel a 2024 decemberi hadiállapot kihirdetésére.
Rekord pénzeket mozdítottak meg a befektetők: kiderült, hol vészelnék át az iráni háborút
Elárulta a domináns alapkezelő.
Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni
Kínában még mindig komoly problémákkal küzd a cég.
A leváltott Orbán-kormány még gyorsan leosztotta az uniós csúcsposztokat, mielőtt jönne Magyar Péter
Hiába csak 2027-ben járnának le a magyar mandátumok, a Fidesz-kormány nem hagyta utódjára a döntést.
Sokatmondó bejelentést tett Moszkva: nem lesz akkora felhajtás a legnagyobb ünnepük körül, mint azelőtt
Jóval visszafogottabb lesz a parádé.
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Kimondták a kutatók: sosem látott hőség perzselte fel Európát tavaly, de ez még csak a kezdet
Az öreg kontinens melegszik a legjobban az összes földrész közül.
Különös időzítéssel találkozik az Európai Bizottság az uniós pénzeket felügyelő magyar hatóság elnökével
Biró Ferenc ellen nyomozást indítottak korábban, míg Magyar Péter már szerdán Brüsszelbe érkezik az EU-pénzek miatt.
Már csak napok vannak hátra: hamarosan kiderül, hogyan faraghatják le az energiaszámlákat a hazai vállalatok
Találkozzunk május 6-án Budapesten!
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Árrobbanás a lakáspiacon: tényleg lenullázta a drágulás az Otthon Start kamatelőnyét?
Az MNB adatai alapján 2025. IV. negyedévében is tovább zajlott az ingatlanok drágulása. Országosan egy év alatt 23,54 százalékkal emelkedtek az árak, míg az előző negyedévhez képest 5,13 sz
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Hogyan tehetne többet az üzleti szektor a biodiverzitás megőrzéséért?
Az IPBES legfrissebb jelentése rávilágít, hogy valamennyi vállalkozás függ a biodiverzitás állapotától, miközben közvetlenül vagy az értéklánc elemei által hatással is van rá.
Uniós elmarasztalás Magyarországnak a "homofób törvény" miatt
Április 21-én az Európai Unió Bírósága precedensértékű ítéletben marasztalta el Magyarországot a 2021. június 15‑én elfogadott, "a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellép
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.