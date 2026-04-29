Orbán Viktor:
Orbán Viktor: "liberális kormányzás és nemzeti ellenzék jön"

Tizenhat évnyi kormányzás után ellenzékbe vonul a Fidesz, Orbán Viktor pedig visszaadta pártelnöki mandátumát az Országos Választmánynak – derült ki a leköszönő miniszterelnök párttagoknak küldött leveléből. Orbán a június közepén esedékes kongresszusig ellátja elnöki teendőit. A folytatásról és a párt vezetéséről is ott születik majd végleges döntés - tudósított a Telex.

A kiszivárgott belső levélben Orbán Viktor megköszönte a kampányban végzett munkát, és értékelte a kialakult politikai helyzetet. Úgy fogalmazott, hogy

a választással lezárult a nemzeti kormányzás korszaka, és egy új, liberális időszak veszi kezdetét.

 A leköszönő miniszterelnök ezzel együtt kijelölte a párt új irányvonalát is. Ez szerinte a "liberális kormányzás és nemzeti ellenzék" felállásra épül. Jelezte továbbá, hogy a parlamenti frakciót is ennek szellemében szervezték át. A Fidesz legfőbb feladatának az elmúlt tizenhat év vívmányainak megvédését és a nemzeti eszmény fenntartását nevezte.

A párt az áprilisi választásokat követően a napokban tartotta meg első választmányi ülését. Az esemény elsősorban az eredmények elemzéséről szólt. Bánki Erik és Deutsch Tamás beszámolója szerint Orbán Viktor az ülésen formálisan felajánlotta a lemondását. Ugyanakkor jelezte:

Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Óriási botrány van kibontakozóban: Ukrajna konkrét lépéseket követel Izraeltől

ha továbbra is megvan felé a bizalom, hajlandó folytatni a pártelnöki munkát.

Személyi kérdésekben egyelőre nem határoztak. Minden érdemi döntést a június 13-i kongresszusra hagytak, addig pedig a helyi szervezetekkel egyeztetnek. A leköszönő miniszterelnök az ülés előtt az újságíróknak röviden csak annyit jegyzett meg: egyelőre még nem gondolkodott azon, miből fog megélni a jövőben.

Kapcsolódó cikkünk

Orbán Viktor: Visszaadom a mandátumomat

Orbán Viktor: a Fidesz kampánya a szeretet volt

Orbán Viktor felajánlotta lemondását

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
