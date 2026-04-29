Orbán Viktor: "liberális kormányzás és nemzeti ellenzék jön"

A kiszivárgott belső levélben Orbán Viktor megköszönte a kampányban végzett munkát, és értékelte a kialakult politikai helyzetet. Úgy fogalmazott, hogy
a választással lezárult a nemzeti kormányzás korszaka, és egy új, liberális időszak veszi kezdetét.
A leköszönő miniszterelnök ezzel együtt kijelölte a párt új irányvonalát is. Ez szerinte a "liberális kormányzás és nemzeti ellenzék" felállásra épül. Jelezte továbbá, hogy a parlamenti frakciót is ennek szellemében szervezték át. A Fidesz legfőbb feladatának az elmúlt tizenhat év vívmányainak megvédését és a nemzeti eszmény fenntartását nevezte.
A párt az áprilisi választásokat követően a napokban tartotta meg első választmányi ülését. Az esemény elsősorban az eredmények elemzéséről szólt. Bánki Erik és Deutsch Tamás beszámolója szerint Orbán Viktor az ülésen formálisan felajánlotta a lemondását. Ugyanakkor jelezte:
ha továbbra is megvan felé a bizalom, hajlandó folytatni a pártelnöki munkát.
Személyi kérdésekben egyelőre nem határoztak. Minden érdemi döntést a június 13-i kongresszusra hagytak, addig pedig a helyi szervezetekkel egyeztetnek. A leköszönő miniszterelnök az ülés előtt az újságíróknak röviden csak annyit jegyzett meg: egyelőre még nem gondolkodott azon, miből fog megélni a jövőben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
