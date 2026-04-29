Óriási botrány van kibontakozóban: Ukrajna konkrét lépéseket követel Izraeltől
Óriási botrány van kibontakozóban: Ukrajna konkrét lépéseket követel Izraeltől

Ukrajna hivtalosan is felszólította Izraelt arra, hogy foglalja le azt a hajót, amely Kijev szerint lopott ukrán gabonát szállított a zsidó állam kikötőibe - jelentette az Ukrinform.

Ruszlan Kravcsenko legfőbb ügyész a Telegramon számolt be arról, hogy

kérvényezték Izraeltől a PANORMITIS nevű hajó és rakományának lefoglalását.

A nyomozók szerint a jármű egy olyan hálózat része lehet, amely az oroszok által megszállt ukrán területekről illegálisan szállít gabonát a nemzetközi piacra.

A hajó lefoglalásán és átkutatásán felül az ukránok indítványozzák a hajó- és fuvarokmányok elkobzását, gabonaminták vételét, illetve a legénység kihallgatását.

Ukrajna szerint Oroszország a 2022-es invázió kezdete óta több mint 1,7 millió tonna, összesen 20 milliárd hrivnyát meghaladó értékű mezőgazdasági terméket vittek el illegálisan az ideiglenesen megszállt ukrán területekről. A lopott gabona egy részét legalább két hajóval Ukrajna szerint Izraelnek adta el Oroszország egy szövevényes céghálón keresztül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap jelentette be, hogy a sémában résztvevő izraeli és más, nemzetközi vállalatok szankcionálni fogják.

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Getty Images

