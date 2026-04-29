Óriási oázis lesz Budapest közepén – Hosszú évek után legalább részlegesen megnyílik a Biodóm

Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget – közölte az intézmény szerdán.

A tájékoztatás szerint

az 1,7 hektár alapterületű építmény közel egyhektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók.

Az új látványosság négy évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal.

A Biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé – olvasható a tájékoztatóban.

A közlemény szerint a városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre. Ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat nyújtott támogatásként.

A tájékoztató szerint a Biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3 ezer négyzetméternyi ültetőfelületen több ezer növény kap helyet, emellett zöldfal, műszikla-dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

Az intézmény közleményében felidézte: az elmúlt években több időszaki rendezvényt tartottak a Biodóm területén, köztük lampionfesztivált, fényművészeti tárlatot, fotókiállítást és dinoszaurusz-kiállítást. A Biodóm belső és külső tereit 2023 decembere óta összesen 311 ezren keresték fel – áll a közleményben.

A Biodóm-beruházást az Orbán-kormány indította el, és több lépésben 43,7 milliárd forintot adott rá, de még jelentős összegre lett volna szükség a teljes befejezéséhez, amelyet azonban már nem biztosítottak. A félkész épületben az elmúlt években időszaki kiállítások voltak.

