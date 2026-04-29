Sikeres volt Magyar Péter Brüsszelben, kiderült, mikor írhatják alá a politikai megállapodást az uniós forrásokról
Globál

MTI
Hamarosan megérkezhetnek az uniós források Magyarországra. Magyar Péter szerdán Brüsszelben ugyanis sikeresen egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A megegyezést rögzítő politikai megállapodás aláírása május végén várható.

A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a találkozót.

Értékelése szerint a felszabaduló uniós forrásokból újraindítható a magyar gazdaság. Emellett végrehajthatók azok a fejlesztések is, amelyek egy jól működő és emberséges ország megteremtéséhez elengedhetetlenek.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének hazánk érdekeivel

- írta posztjában Magyar Péter.

A felek megállapodtak abban, hogy Magyar Péter a május 25-ével kezdődő héten visszatér a belga fővárosba a végső egyezség megkötésére.

Ennek köszönhetően Magyarország mielőbb hozzájuthat a számára elkülönített, több ezer milliárd forintos pénzügyi támogatáshoz.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

