Az orosz védelmi tárca kedden a Telegram-csatornáján közölte, hogy

a moszkvai Vörös téren tartandó hagyományos katonai parádén idén nem lesz jelen szárazföldi haditechnika, így tankok és harckocsik helyett csupán masírozó egyenruhásokra kell számítani.

Nem vonulnak fel a Szuvorov és a Nahimov katonai iskolák, illetve a különböző kadétiskolák növendékei sem. A közlemény szerint ugyanakkor harci repülőgépeket fel fognak vonultatni.

Az RBK-Ukrajina kiemeli: a parádén ugyanakkor lesz videóvetítés, amelyen az Ukrajnában harcoló katonák, valamint a stratégiai rakétaerő, a légierő és a haditengerészet fog megjelenni.

A moszkvai győzelem napi parádén 2008 óta minden évben felvonultattak haditechnikát, ez lesz azóta az első kivétel.

A visszafogottabb volumenű díszszemlét korábban több forrás előrevetítette, arra mutatva, hogy a korábbi évekkel ellentétben idén április végén nem voltak haditechnikai próbák Moszkvában.

Mindeközben több orosz régióban is törölték a május 9-i tömegrendezvényeket. Többek között Nyizsnyij Novgorodban, Szaratovban, Csuvasföldön és a Kalugai területen sem tartanak parádét. A Voronyezsi, a Kurszki, a Brjanszki és a Belgorodi területen az ünnepi tűzijátékot is lefújták. A helyi hatóságok mindenhol biztonsági okokra hivatkoztak.

A döntések hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Ezek között voltak balti-tengeri kikötők, ahol kőolajexport zajlik, valamint

a tuapszei olajfinomító is, amely immár bő egy napja lángol, és az apokaliptikus, hatalmas tüzet azóta sem tudták eloltani.

A náci Németország feletti győzelem és a "nagy honvédő háború" sikerének 80. évfordulóján, azaz tavaly

még több mint tízezer katona – köztük észak-koreaiak –, és mintegy kétszáz harci jármű vonult fel a Vörös téren.

A díszszemlén Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szovjetunió náci Németország elleni háborúját az Ukrajna elleni háborúval állította párhuzamba. A 2025-ös parádén részt vett Hszi Csinping kínai elnök, több volt szovjet tagköztársaság vezetője, valamint Mianmar, Venezuela és Egyiptom képviselői is.

Tavaly az EU- és NATO-tagállamok közül egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök volt jelen, aki idén is tiszteletét fogja tenni. A Moszkvába hivatalos Fico átrepülési kérelmét a balti államok elutasították.

