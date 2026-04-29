Sokkoló jelentés: rohamtempóban épül az új nukleáris arzenál, ami térdre kényszerítheti az Egyesült Államok védelmét

I Dzsemjong dél-koreai elnök január végén közölte, hogy Phenjan jelenleg évente akár húsz nukleáris fegyverhez elegendő hasadóanyagot képes előállítani. Ezzel az ütemmel Észak-Korea egy évtizeden belül meghaladhatja az izraeli, a pakisztáni és a brit arzenált, méretben pedig megközelítheti a francia készleteket. Az első Trump-elnökség idején a becslések szerint Phenjan még csak évi hat atombomba előállítására volt képes, azóta ez a kapacitás a két-háromszorosára nőtt, és a jövőben további bővülés várható.

A Bloomberg azzal számol, hogy

Phenjan 2035-re 290 nukleáris robbanótöltettel fog rendelkezni.

Az amerikai rakétavédelmi rendszer ezzel szemben Alaszkában és Kaliforniában összesen 44 elfogórakétával rendelkezik, amely maximum húsz egységgel bővíthető. Mivel egy-egy beérkező rakéta ellen legalább két elfogót kell indítani, a rendszer akár már két tucat interkontinentális ballisztikus rakétával (ICBM) szemben is túlterhelődhet.

A hordozórakéták terén már megoszlóak a számok: a Pentagon jelentése arról tanuskodik, hogy az Egyesült Államok szerint Phenjan mindössze 10 hordozórakétával rendelkezik. A 38 North elemzője, Vann Van Diepen azonban úgy véli, akár 48 indítóállás is létezhet. Ankit Panda, a Carnegie Endowment for International Peace vezető munkatársa legalább két tucat rakétát számolt össze a parádékon, bár ezek a nézők megtévesztésére szolgáló makettek is lehetnek.

Kim Dzsongun az elmúlt években jelentősen modernizálta Észak-Korea arzenálját. Tudósai könyebben rejthető, gyorsan indítható rakétákat fejlesztettek, az idén tesztelt fegyvereknél már megjelent a MIRV robbanófej (több, egymástól független célra irányítható szubmuníciók), valamint képesek csalik kibocsátására is.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy Észak-Korea eddig semmilyen módon nem demonstrálta azt, hogy képes nagyszabású ballisztikus rakétatámadást végrehajtani. Valójában a meglévő rakétáik valós hatótávolsága sem ismert, hiszen a tesztek során általában még Japán előtt a vízbe zuhannak.

Az Oroszországnak szállított és Ukrajnában bevetett rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták eközben valós harctéri adatokat szolgáltattak arról, hogyan teljesítenek a nyugati rakétaelfogó rendszerek.

Phenjan geopolitikai helyzete is megerősödött. A 2024-ben Oroszországgal kötött katonai szövetség új bevételi forrást és harctéri tapasztalatot biztosított az ország számára. Az Irán elleni amerikai csapások – köztük az Ali Hamenei ajatollah halálát okozó támadás –, valamint a venezuelai elnök elfogása csak tovább erősítette Phenjan meggyőződését, miszerint az elrettentő erő a rezsim fennmaradásának egyetlen záloga. Cson Jongu, Dél-Korea egykori nukleáris főtárgyalója szerint az észak-koreai vezető úgy véli:

rendszere mindaddig biztonságban van, amíg képes elfogadhatatlan mértékű kárt okozni az Egyesült Államoknak.

Az Egyesült Államok a Golden Dome rakétavédelmi programmal igyekszik választ adni a növekvő fenyegetésre. A szakértők szerint azonban egy átfogó rakétavédelmi hálózat kiépítése akár ezermilliárd dollárnál is többe kerülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio