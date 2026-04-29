Stephen Roach: Trump halálos csapást mér a világrendre

Donald Trump egymást követő években két nagy horderejű lépéssel is felforgatta a nemzetközi rendet, előbb kereskedelmi „vészhelyzetre” hivatkozva sokkolta a globális kereskedelmi rendszert, majd a Kongresszus felhatalmazása nélkül háborút indított Irán ellen. A döntések közös vonása a stratégiai gondolkodás hiánya – miközben Kína vezetése éppen a türelemre és a hosszú távú tervezésre építi geopolitikai előnyét.

A pletyka úgy tartja, hogy tavaly az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egy nappal későbbre, április 2-re halasztotta az úgynevezett „Felszabadulás Napi” vámbejelentését, mert nem akarta, hogy alkotmányellenes kereskedelmi „vészhelyzete” áprilisi tréfának (bolondok napi átverésnek) tűnjön. Idén Trump a naptárra is fittyet hányva április 1-jén, az amerikaiakhoz szóló beszédében egy újabb alkotmányellenes cselekedetet dicsőített: a Kongresszus jóváhagyása nélkül vívott háborút Irán ellen.

Mindkét lépésben sok a közös. Nemcsak semmibe veszik a törvényt, hanem a világrendre is megpróbálnak halálos csapást mérni.

A tavalyi vámsokk az Egyesült Államok által létrehozott, szabályokon alapuló globális kereskedelmi rendszert vette célba. Az idei katonai sokk a Közel-Keletet célozza, a világ régóta legingatagabb térségét. Trump ezeket a meggondolatlan tetteket a várható következmények legcsekélyebb mérlegelése nélkül követte el.