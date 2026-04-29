Tarr Zoltán elmondta, mik a tervei kulturális miniszterként

Tarr Zoltán a közösségi médiában megerősítette, hogy elfogadta Magyar Péter felkérését a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésére. A Tisza Párt jövőbeli kormányának tagjaként legfőbb feladatának a társadalmi megosztottság lezárását, a kultúra függetlenítését, valamint a civil szférával való szorosabb együttműködést tekinti.

A leendő tárcavezető hangsúlyozta: az elmúlt évek mesterségesen szított ellentétei után a megbékélés kultúráját kívánja megteremteni. A minisztérium munkáját a párt programjával összhangban három fő pillérre építik fel.

Az első pillér a kultúra politikamentesítése lesz.

A tervek szerint a Tisza-kormány szeretné leépíteni az ágazatra nehezedő politikai befolyást és a kapcsolati hálókon alapuló rendszert. Tarr Zoltán ígéri, hogy a kultúrafinanszírozást átláthatóvá és kiszámíthatóvá teszik, aminek köszönhetően a támogatások elosztásakor a politikai hűség helyett kizárólag a tehetség és a minőség dönt majd.

A második alappillér a civil társadalom bevonása.

A demokratikus megújulás érdekében a Tisza Párt érdemi társadalmi párbeszédet indít. Ennek során a döntések előkészítésébe a civil szervezetek mellett a helyi közösségeket, a szakmai műhelyeket és az egyházakat is bevonják. A cél egy modern, a jelenkor kihívásaihoz alkalmazkodó, nyitott és elfogadó társadalom felépítése.

A harmadik terület a nemzetegyesítés és a nemzeti identitás újraértelmezése.

Tarr Zoltán elmondása alapján egy olyan 21. századi magyarságtudatot szeretnének kialakítani, amely kirekesztés helyett egyesít. A határokon átívelő szellemi összetartás megteremtése mellett megújítják a kulturális diplomáciát is. A Tisza-kormány ezzel szeretné helyreállítani Magyarország történelmi rangját és nemzetközi elismertségét.

A politikus történelmi léptékűnek nevezte a rá váró feladatot, majd kiemelte, hogy a sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen az egymás iránti tisztelet, valamint a széles körű és türelmes együttműködés.

Címlapkép forrása: Tarr Zoltán facebook-oldala

