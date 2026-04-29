Történelmi beszéd a Kongresszusban: III. Károly olyan célzásokat is tett, amiket Trump nem nézhetett jó szemmel

A brit uralkodó felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai nemzet vezetői ellen irányuló incidens nyomán érkezett Washingtonba. Hangsúlyozta, hogy az incidens célja a félelemkeltés és a viszályszítás volt.
Ilyen erőszakos cselekedetek sosem érhetik el céljukat
- fogalmazott annak kapcsán, hogy szombaton egy 31 éves férfi lőfegyverekkel és késekkel felfegyverkezve megpróbált behatolni a fehér házi tudósítók díszvacsorájának helyszínéül szolgáló szállodai bálterembe. A támadó több lövést is leadott, megsebesítve az amerikai titkosszolgálat egyik tagját, akinek életét a golyóálló mellény megmentette.
III. Károly mintegy 30 perces beszédében elszántságot és támogatást sürgetett Ukrajna számára
annak érdekében, hogy az Európában zajló háború "valóban tartós és igazságos békével" záruljon. Miközben Trump elégedetlen, amiért az európai NATO-szövetségesek inkább kimaradnak az iráni konfliktusból, és emiatt felvetette a szervezetből való kilépést is, a brit király – akár célzásként is felfogható módon – felidézte, hogy 25 évvel ezelőtt, az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadásokat követően teljes volt a kiállás Washington mögött, hisz ekkor aktiválták először és utoljára az Észak-atlanti Szerződés kölcsönös védelemről szóló 5-ös cikkét.
A brit uralkodó felbecsülhetetlen értékűnek és örökké tartónak nevezte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatát, amely "pótolhatatlan és megtörhetetlen", valamint gratulált az Egyesült Államoknak a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójához. Mint hozzátette, az Egyesült Államok alapító atyái a brit felvilágosodás eszméinek jegyében képzelték el az újonnan létrehozott nemzetet, mely alapdokumentumaiban megjelenik az 1215-ös brit Magna Charta szellemisége.
A Magna Chartát legalább 160 [amerikai] legfelsőbb bírósági ügyben idézték 1789 óta, nem utolsósorban azon elvre alapulva, miszerint a végrehajtó hatalmat fékek és ellensúlyok korlátozzák
- húzta alá III. Károly, mire tapsvihar tört ki a Kongresszusban.
A legtöbb elemző ezt a sort a Trump-féle hatalomgyakorlás burkolt kritikájaként értelmezte.
Az uralkodó hangsúlyozta, hogy olyan időkben látogatott az Egyesült Államokba, amelyeket óriási bizonytalanság jellemez Európától a Közel-Keletig, és kifejtette, hogy ezek az idők sok tekintetben "volatilisebbek", mint 1991-ben, amikor brit uralkodó – édesanyja, II. Erzsébet személyében – utoljára beszédet tartott a Kongresszus együttes ülésén.
Amerika szavai súllyal és jelentőséggel bírnak, ahogy a függetlenség óta. Ennek a nagyszerű nemzetnek a tettei még ennél is fontosabbak
- húzta alá.
III. Károly beszélt a keresztény hit fontosságáról, amit "erős horgonynak" nevezett, és hangsúlyozta, hogy életében sokat dolgozott a vallásközi kapcsolatokon, ami egymás megértéséről szól.
A brit uralkodó a klímaválság jelentette kihívásokra is felhívta a figyelmet, mondván,
miközben a következő 250 évre tekintünk, el kell gondolkodnunk a természet, legértékesebb és pótolhatatlan kincsünk védelméért viselt közös felelősségünkön is.
A beszéd előtt, kedden délelőtt Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump a Fehér Háznál katonai tiszteletadással fogadta III. Károlyt és feleségét, Kamilla királynét.
A két államfő zárt ajtók mögött kétoldalú megbeszélést is folytatott.
A brit király hétfőn érkezett négynapos tengerentúli látogatásra részben az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Az elnöki pár és a királyi házaspár hétfőn magánprogram keretében már találkozott a Fehér Házban.
Kedden az esti órákban a brit uralkodó tiszteletére hivatalos állami vacsorát tartottak az elnöki rezidencián.
Brit uralkodó legutóbb 2007-ben járt hivatalos látogatáson Washingtonban.
III. Károly és Kamilla királyné szerdán New Yorkba utazik, ahol többek között megkoszorúzzák a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak emlékművét.
A látogatás kedden Virginia államban zárul, ahol az amerikai függetlenség 250. évfordulójához kapcsolódó programokon vesz részt a brit királyi házaspár.
