Trump kimondta: hamarosan a teljes összeomlás vár Amerika ősi ellenségére

Trump szerint a tengeri blokád "hatékonyabb", mint a bombázás. Úgy fogalmazott, hogy

Irán jelenleg "fuldoklik".

Az amerikai elnök állítása szerint Teherán kétségbeesetten szeretné elérni a blokád feloldását, ezért hajlandó lenne megállapodást kötni.

Trump arra is figyelmeztetett, hogy Irán energetikai infrastruktúrája "hamarosan összeomlik", ha az ország nem tudja exportálni a kőolaját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images