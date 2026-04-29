  • Megjelenítés
Trump kimondta: hamarosan a teljes összeomlás vár Amerika ősi ellenségére
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök az izraeli 12-es csatornának adott interjújában kijelentette, hogy az Egyesült Államok mindaddig nem oldja fel az Irán elleni tengeri blokádot, amíg nem születik nukleáris megállapodás Teheránnal - jelentette a Times of Israel.

Trump szerint a tengeri blokád "hatékonyabb", mint a bombázás. Úgy fogalmazott, hogy

Irán jelenleg "fuldoklik".

Az amerikai elnök állítása szerint Teherán kétségbeesetten szeretné elérni a blokád feloldását, ezért hajlandó lenne megállapodást kötni.

Trump arra is figyelmeztetett, hogy Irán energetikai infrastruktúrája "hamarosan összeomlik", ha az ország nem tudja exportálni a kőolaját.

Még több Globál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
