Trump megölésével fenyegetett a volt FBI-igazgató? Egy Instagram-poszt miatt fogták perbe az elnök nemezisét

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter és szövetségi főügyész sajtótájékoztatón közölte a vádakat, amelyek
egy olyan fotóhoz kapcsolódnak, amelyet James Comey 2025 tavaszán a közösségi médiában posztolt az Instagramon.
Ezen kagylókból kirakva a "86 47" számkombináció látható, azzal a felirattal, hogy
Klassz kagylóformáció a tengerparti sétámon.
A vádhatóság szerint a 86 a szervezett bűnözői körökben elterjedt jelzés arra, ha valakitől meg akarnak szabadulni, míg a 47 a jelenlegi elnökre utal, ugyanis Donald Trump az Egyesült Államok 47. elnöke.
Blanche kiemelte, hogy az Egyesült Államok elleni fenyegetés soha nem tolerálható, és a vádemelés része az igazságügyi minisztérium új megközelítésének, amely szigorúbban kezeli a köztisztviselők ellen tett fenyegető megnyilvánulásokat.
Todd Blanche szavai szerint az ügyet csaknem egy évnyi alapos és körültekintő nyomozást követően terjesztették vádesküdtszék elé, amely egyetértett a büntetőeljárás megindításával Comey-val szemben.
James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.
Ügyvédje, Patrick Fitzgerald úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja a vádakban szereplő feltételezéseket, és a védelem az alkotmány szólásszabadságról szóló első kiegészítésén alapul majd.
Trump és Comey feszült viszonya régóta köztudott, az visszanyúlik a 2016-os elnökválasztás idejéig, amikor az akkori FBI-igazgató támogatta, hogy nyomozás induljon a választási folyamat orosz befolyásolása kapcsán. Bár a legsúlyosabb gyanúk többnyire alaptalannak bizonyultak, a demokraták politikai eszközként használták a vizsgálat tényét.
A szövetségi hatóságok 2025 szeptemberében már egyszer vádat emeltek James Comey ellen, akkor egy 2020-as kongresszusi meghallgatáson eskü alatt tett kijelentés nyomán, ami a vád szerint hamis állításokat tartalmazott, és így büntetendő cselekmény. A bíróság novemberben megalapozatlannak találta a vádat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés
Jön a GDP-adat, az elemzők visszafogottan bizakodók.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról
Elindult a fődíjak kifizetése.
Egyre vékonyabb jégen táncol az európai hatalom vezetője: ezúttal megúszta, hogy a körmére nézzenek
De nem lélegezhet fel végérvényesen.
Olyan számok érkeztek, amiktől hüledezhet Trump: Achilles-sarkot csinált saját szupererejéből
Lassan vadászni kell majd az elnökkel elégedett szavazókat.
Kármán András leendő pénzügyminiszter fontos találkozón van túl
A Költségvetési Tanács elnökével tárgyalt.
Csökkenő bevétel mellett stabil profit a Glosternél
Itt vannak a friss számok.
Videó: egy napja pusztítanak a kolosszális lángok az orosz városban – 250-en sem bírnak a tűzzel, rendkívüli állapotot hirdettek
Ukrán dróntámadás ért egy olajfinomítót.
A Ryanair vezére szerint európai légitársaságok mehetnek csődbe
Az elszálló üzemanyagárak miatt.
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Hogyan tehetne többet az üzleti szektor a biodiverzitás megőrzéséért?
Az IPBES legfrissebb jelentése rávilágít, hogy valamennyi vállalkozás függ a biodiverzitás állapotától, miközben közvetlenül vagy az értéklánc elemei által hatással is van rá.
Uniós elmarasztalás Magyarországnak a "homofób törvény" miatt
Április 21-én az Európai Unió Bírósága precedensértékű ítéletben marasztalta el Magyarországot a 2021. június 15‑én elfogadott, "a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellép
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Több, mint 500 ezer magyar költözhetett külföldre. Hogyan tudnának ők itthon lakáshitelt igényelni?
Egyes statisztikák alapján több, mint 500 ezer magyar költözhetett ki külföldre dolgozni az elmúlt években, évtizedekben. Közülük többen a kormányváltást követően elgondolkodhatnak a haz
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat
Gondolataink a gazdasági rendszerváltozásról: forint, államadósság, orosz energia
Összefoglaljuk, mit gondolunk a gazdasági rendszerváltozásról: az elmúlt két hétben elég sok anyagban foglalkoztunk az ország gazdaságával és új kormányzat előtt álló problémákkal. Üdv
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?