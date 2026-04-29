Trump megölésével fenyegetett a volt FBI-igazgató? Egy Instagram-poszt miatt fogták perbe az elnök nemezisét
Az amerikai szövetségi ügyészség az elnök elleni fenyegetés és mások bántalmazással való fenyegetése miatt kedden ismét vádat emelt James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egykori igazgatója ellen.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter és szövetségi főügyész sajtótájékoztatón közölte a vádakat, amelyek

egy olyan fotóhoz kapcsolódnak, amelyet James Comey 2025 tavaszán a közösségi médiában posztolt az Instagramon.

Ezen kagylókból kirakva a "86 47" számkombináció látható, azzal a felirattal, hogy

Klassz kagylóformáció a tengerparti sétámon.

A vádhatóság szerint a 86 a szervezett bűnözői körökben elterjedt jelzés arra, ha valakitől meg akarnak szabadulni, míg a 47 a jelenlegi elnökre utal, ugyanis Donald Trump az Egyesült Államok 47. elnöke.

Blanche kiemelte, hogy az Egyesült Államok elleni fenyegetés soha nem tolerálható, és a vádemelés része az igazságügyi minisztérium új megközelítésének, amely szigorúbban kezeli a köztisztviselők ellen tett fenyegető megnyilvánulásokat.

Todd Blanche szavai szerint az ügyet csaknem egy évnyi alapos és körültekintő nyomozást követően terjesztették vádesküdtszék elé, amely egyetértett a büntetőeljárás megindításával Comey-val szemben.

James Comey a közösségi médiában megjelent videóban ártatlanságát hangoztatta, valamint azt közölte, hogy ezúttal is áll a bírósági eljárás elébe.

Ügyvédje, Patrick Fitzgerald úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja a vádakban szereplő feltételezéseket, és a védelem az alkotmány szólásszabadságról szóló első kiegészítésén alapul majd.

Trump és Comey feszült viszonya régóta köztudott, az visszanyúlik a 2016-os elnökválasztás idejéig, amikor az akkori FBI-igazgató támogatta, hogy nyomozás induljon a választási folyamat orosz befolyásolása kapcsán. Bár a legsúlyosabb gyanúk többnyire alaptalannak bizonyultak, a demokraták politikai eszközként használták a vizsgálat tényét.

A szövetségi hatóságok 2025 szeptemberében már egyszer vádat emeltek James Comey ellen, akkor egy 2020-as kongresszusi meghallgatáson eskü alatt tett kijelentés nyomán, ami a vád szerint hamis állításokat tartalmazott, és így büntetendő cselekmény. A bíróság novemberben megalapozatlannak találta a vádat.

