Új vadászgépek érkeztek Kecskemétre

Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a vadászgépek fogadásán - amelyen egyben megemlékeztek a Gripenek magyarországi szolgálatának 20. évfordulójáról - hangsúlyozta: a Gripen több mint repülőgép és több mint haditechnikai eszköz.

A magyar katonák számára a szuverenitás biztosítéka, a NATO-szövetségi elkötelezettség bizonyítéka és a magyar katonai kiválóság megtestesülése"

- fogalmazott.

Ez a nap nem csupán két új repülő érkezéséről szól, hanem egy folyamat újabb állomása is - hangsúlyozta, felidézve, hogy a Kecskeméten 2006 márciusában földet érő első Gripenek két évvel később szolgálatba álltak, és 2010 óta ezek a gépek biztosítják Magyarország és a NATO légterének fegyveres védelmét.

