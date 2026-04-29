  • Megjelenítés
Új vadászgépek érkeztek Kecskemétre
Globál

MTI
Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a vadászgépek fogadásán - amelyen egyben megemlékeztek a Gripenek magyarországi szolgálatának 20. évfordulójáról - hangsúlyozta: a Gripen több mint repülőgép és több mint haditechnikai eszköz.

A magyar katonák számára a szuverenitás biztosítéka, a NATO-szövetségi elkötelezettség bizonyítéka és a magyar katonai kiválóság megtestesülése"

- fogalmazott.

Ez a nap nem csupán két új repülő érkezéséről szól, hanem egy folyamat újabb állomása is - hangsúlyozta, felidézve, hogy a Kecskeméten 2006 márciusában földet érő első Gripenek két évvel később szolgálatba álltak, és 2010 óta ezek a gépek biztosítják Magyarország és a NATO légterének fegyveres védelmét.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

