  • Megjelenítés
Újabb lépéssel borzolja a kedélyeket Donald Trump: íme a következő dolog, amin az ő arca viríthat mindenkire
Globál

MTI
|
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök képével ellátott útleveleket bocsátanak ki az Egyesült Államokban az ország fennállásának 250. évfordulója alkalmából - jelentette be a Fehér Ház.

Washingtonban a Trump hivatalos elnöki portréjával ellátott útlevelet fogják kiadni az igénylőknek mindaddig, amíg tart a limitált készlet.

Az Egyesült Államok más területén vagy online igényelt úti okmányokban marad az eddig megszokott dizájn - jelentette az amerikai sajtó a külügyminisztériumra hivatkozva.

A közösségi médiában többen gúnyolódni kezdtek a kezdeményezésen, amelyet egyesek diktátorok gyakorlatához hasonlítottak. A bírálatokra reagálva a Fehér Ház kitett az X-re egy képet egy Barack Obama arcképével ellátott washingtoni tömegközlekedési bérletről, amelyet Obama hivatalba lépésének alkalmából adtak ki 2009-ben.

Még több Globál

Második hivatali ciklusa alatt Donald Trump több alkalommal igyekezett jól láthatóan feltüntetni a saját nevét és képmását.

  • Bevezette például az úgynevezett "Trump Aranykártya" vízumot, amelyet egymillió dollárért vásárolhatnak meg külföldiek, hogy állandó tartózkodási engedélyt szerezzenek az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjanak az amerikai állampolgárság gyors megszerzésére.
  • Az elnök arcképe szerepel az amerikai nemzeti parkok éves bérletén is,
  • és a tervek szerint az aláírása is meg fog jelenni a bankjegyeken, hivatalban levő elnökként elsőként.
  • Emellett az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából az amerikai pénzverde emlékérmét fog kibocsátani Trump arcképével, erről itt írtunk.
  • A John F. Kennedy Központot, az ország legnagyobb presztízsű kulturális intézményét átnevezték Trump-Kennedy Központtá (a központ vezetését Trump át is vette),
  • és az amerikai Békeintézet ugyancsak felvette a republikánus politikus nevét.
  • Floridában nemrég repteret neveztek el az amerikai elnökről,
  • a Kongresszusban pedig sok egyéb mellett arról nyújtottak be törvényjavaslatot, hogy Trump arcát a Mount Rushmore sziklájába véssék többek közt Abraham Lincoln és George Washington mellé.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility