Újabb lépéssel borzolja a kedélyeket Donald Trump: íme a következő dolog, amin az ő arca viríthat mindenkire

Donald Trump amerikai elnök képével ellátott útleveleket bocsátanak ki az Egyesült Államokban az ország fennállásának 250. évfordulója alkalmából - jelentette be a Fehér Ház.

Washingtonban a Trump hivatalos elnöki portréjával ellátott útlevelet fogják kiadni az igénylőknek mindaddig, amíg tart a limitált készlet.

Az Egyesült Államok más területén vagy online igényelt úti okmányokban marad az eddig megszokott dizájn - jelentette az amerikai sajtó a külügyminisztériumra hivatkozva.

Patriot passport unlocked. Limited edition. Stamped for America 250. pic.twitter.com/86uxPS1FEk https://t.co/86uxPS1FEk — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

A közösségi médiában többen gúnyolódni kezdtek a kezdeményezésen, amelyet egyesek diktátorok gyakorlatához hasonlítottak. A bírálatokra reagálva a Fehér Ház kitett az X-re egy képet egy Barack Obama arcképével ellátott washingtoni tömegközlekedési bérletről, amelyet Obama hivatalba lépésének alkalmából adtak ki 2009-ben.

Második hivatali ciklusa alatt Donald Trump több alkalommal igyekezett jól láthatóan feltüntetni a saját nevét és képmását.

Bevezette például az úgynevezett "Trump Aranykártya" vízumot, amelyet egymillió dollárért vásárolhatnak meg külföldiek, hogy állandó tartózkodási engedélyt szerezzenek az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjanak az amerikai állampolgárság gyors megszerzésére.

Az elnök arcképe szerepel az amerikai nemzeti parkok éves bérletén is,

és a tervek szerint az aláírása is meg fog jelenni a bankjegyeken, hivatalban levő elnökként elsőként.

Emellett az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából az amerikai pénzverde emlékérmét fog kibocsátani Trump arcképével, erről itt írtunk.

A John F. Kennedy Központot, az ország legnagyobb presztízsű kulturális intézményét átnevezték Trump-Kennedy Központtá (a központ vezetését Trump át is vette),

és az amerikai Békeintézet ugyancsak felvette a republikánus politikus nevét.

Floridában nemrég repteret neveztek el az amerikai elnökről,

a Kongresszusban pedig sok egyéb mellett arról nyújtottak be törvényjavaslatot, hogy Trump arcát a Mount Rushmore sziklájába véssék többek közt Abraham Lincoln és George Washington mellé.

