Ursula von der Leyen: minden támogatást megadunk Magyarországnak
X-oldalán számolt be Magyar Péter megválasztott miniszterelnökkel való találkozójáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen azt írta: „nagyon jó beszéltetést” folytatott a következő magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel.

Megvitattuk a szükséges lépéseket az EU-s források felszabadításához, melyeket Magyarországnak címkéztünk, melyek be lettek fagyasztva korrupciós és jogállami aggályok miatt”

– írta von der Leyen.

Azt ígérte:

az Európai Bizottság támogatni fogja Magyarországot abban, hogy orvosolni tudja a fennálló problémákat is ismét magáévá tegye az európai értékeket.

A csapataink szorosan együtt fognak működni. Egy virágzó Magyarországért a közös, európai otthonunk szívében”

– írta von der Leyen.

