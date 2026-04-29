Ursula von der Leyen: minden támogatást megadunk Magyarországnak

X-oldalán számolt be Magyar Péter megválasztott miniszterelnökkel való találkozójáról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen azt írta: „nagyon jó beszéltetést” folytatott a következő magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel.

Megvitattuk a szükséges lépéseket az EU-s források felszabadításához, melyeket Magyarországnak címkéztünk, melyek be lettek fagyasztva korrupciós és jogállami aggályok miatt”

– írta von der Leyen.

Azt ígérte:

az Európai Bizottság támogatni fogja Magyarországot abban, hogy orvosolni tudja a fennálló problémákat is ismét magáévá tegye az európai értékeket.

A csapataink szorosan együtt fognak működni. Egy virágzó Magyarországért a közös, európai otthonunk szívében”

– írta von der Leyen.

