Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Elmondta Magyar Péter, mi a tervük a Szuverenitásvédelmi Hivatallal
Magyar Péter leendő miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy haladéktalanul megszüntetik az Orbán-kormány által 2024-ben létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalt.
Súlyos uniós ügyeket robbantott ki az Orbán-kormány – Magyar Péter vezetése bírósági eljárásokat örököl
Magyarország egyszerre több, politikailag és gazdaságilag is érzékeny uniós kötelezettségszegési ügyben került az Európai Bizottság célkeresztjébe: Brüsszel a külföldi rendszámú autósokat érintő üzemanyagárak, az embercsempészeti eljárások, a vállalati vezetőtestületek nemi egyensúlya, az európai elfogatóparancs, a Mol-hoz kapcsolódó választottbírósági ügyek és a kiskereskedelmi különadó miatt is lépéseket tett. Utóbbi két esetben az Európai Unió Bírósága elé kerül Magyarország. Nehéz örökséget kap Magyar Péter jövő héten megalakuló kormány az Orbán Viktor vezette kabinettől.
Nyomozást rendeltek el az ukrán pénzszállítók fogva tartásának ügyében
„A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2026.04.27-én elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján” – írta szerdai közleményében dr. Horváth Lóránt, az ukrán Ocsadbank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintett hét magánszemély jogi képviselője.
Az ügyvéd szerint megállapítható, hogy az érintettek „személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt álltak, 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották őket, illetve egyikük életmentő orvosi beavatkozás alatt állt”.
(Telex)
Gulyás Gergely megnevezte a Fidesz-frakció szóvivőit
Gulyás Gergely, az ellenzékbe került Fidesz leendő frakcióvezetője megnevezte a párt frakciójának szóvivőit.
Név szerint: Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor, Zsigó Róbert.
A Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül - írta a leköszönő kancelláriaminiszter.
(Facebook)
Meglépi a miniszter: teljesen átalakítják az életmentő kezelések támogatását Magyarországon
A kormányváltást kísérő átmeneti időszakban is zavartalan és biztonságos marad a Batthyány-Strattmann László Alapítvány által támogatott betegek ellátása. A felek megállapodása alapján az év végéig a jelenlegi rendszer szerint folyik a munka. Eközben az új egészségügyi vezetés már dolgozik egy átláthatóbb és hatékonyabb működési modell kialakításán - számolt be Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt leendő miniszter.
Tarr Zoltán elmondta, mik a tervei kulturális miniszterként
Tarr Zoltán a közösségi médiában megerősítette, hogy elfogadta Magyar Péter felkérését a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésére. A Tisza Párt jövőbeli kormányának tagjaként legfőbb feladatának a társadalmi megosztottság lezárását, a kultúra függetlenítését, valamint a civil szférával való szorosabb együttműködést tekinti.
Megszólalt a leköszönő miniszter az uniós források kiszabadításáról – rengeteg állítás nem stimmel
Bóka János leköszönő EU-ügyi miniszter több állítással is politikai játszmaként írta le a befagyasztott uniós források ügyét, és úgy utalt rá, mintha a kormányváltás után változnának a feltételek. A nyilvánosan is elérhető, négy éve ismert uniós döntések ugyanakkor azt mutatják, hogy a források felszabadításához kötött követelmények évek óta rögzítettek. A vita így elsősorban nem új feltételekről, hanem azok teljesítésének megítéléséről szól.
Elindult Magyar Péter Brüsszelbe
Magyar Péter a Facebook-on jelentette be, hogy elindult Brüsszelbe. A leendő kormányfő és az őt kísérő Orbán Anita külügyminiszter-jelölt az Európai Bizottság és a Tanács elnökével tárgyal majd az uniós források hazahozataláról.
A koronavírus-járvány idején menesztett magyar csúcsvezetővel erősít a Tisza Párt
Tizenhat év után újra önálló egészségügyi minisztérium alakul, ennek stratégiai koordinációs feladatait pedig a széles körben elismert szakember, Cserháti Péter fogja ellátni. A korábban több vezetői posztjáról is leváltott orvos visszatérése a szakmai alapokon nyugvó, tapasztalatra épülő ágazati irányítás előtérbe kerülését jelzi - írta meg a MedicalOnline.
Medián: a Fidesz-szavazók is egyre inkább elfogadják Magyar Pétert
A magyar társadalom közel háromnegyede bizakodva tekint az ország előtt álló időszakra, mivel májusban ugyanis hivatalba lép az új, Magyar Péter vezette kormány. A legfrissebb felmérések szerint az emberek többsége alkalmasnak tartja az új miniszterelnököt a feladatra. Ezt a véleményt a korábbi kormánypárt szavazóinak egy jelentős része is osztja. A többség néhány éven belül érdemi javulást vár Magyarország helyzetében - foglalta össze a Telex a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeit.
A leváltott Orbán-kormány még gyorsan leosztotta az uniós csúcsposztokat, mielőtt jönne Magyar Péter
Bár a jelenlegi mandátum csak 2027 őszén jár le, a magyar kormány már most döntött: a 2027 és 2033 közötti időszakban is Csehi Zoltánt jelöli az Európai Unió Bíróságának bírájává. Emellett az uniós csatlakozás óta először Magyarország főtanácsnokot is delegálhat a testületbe, a posztra Fehér Miklós Zoltánt választották – tudósított a hvg.hu. A lépés azért érdekes, mert Magyar Péter kormányának megalakulását nem várta meg a leköszönő Orbán Viktor vezette kabinet.
Különös időzítéssel találkozik az Európai Bizottság az uniós pénzeket felügyelő magyar hatóság elnökével
Piotr Serafin uniós költségvetési biztos Biró Ferenccel, az Integritás Hatóság elnökével egyeztet a héten, miközben a felálló Tisza-kormány a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyal Brüsszellel. A találkozó azért fontos, mert az Integritás Hatóság működése az uniós pénzekhez kapcsolódó korrupcióellenes feltételrendszer egyik kulcseleme, ugyanakkor a szervezet jogosítványai, az előző kormány korábbi reakciói és Biró Ferenc büntetőügye továbbra is nyitott kérdések.
Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak
Simor András interjúja után többen felhívtak, hogy de hát veled is történt valami hasonló – mondja az ATV-nek adott kedd esti interjúban Király Júlia, aki az MNB alelnöki pozíciója után nyolc évig a K&H brüsszeli anyabankjának, a KBC-nek az igazgatósági tagja volt.
Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, nagy átalakulás zajlik a Fideszben
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:
- Magyar Péter a tegnapi nap folyamán több kulcspozícióra jelentett be kinevezéseket a leendő kormányzati struktúrában. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot vezeti majd, Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium élére kerül, Bódis Kriszta pedig kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért felel.
- Az eddig kinevezett tisztségviselőket és pozíciójukat itt gyűjtöttük össze.
- A Fidesz-KDNP pártszövetség Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivőt jelölte a parlamenti alelnöki tisztségre, miután Magyar Péter jelezte, hogy Szijjártó Péter jelölését a Tisza Párt képviselői nem fogják támogatni.
- Magyar Péter a tegnapi nap fogadta Gubík Lászlót, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökét és Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét is. A leendő miniszterelnök mindkét vendégével a külhoni magyarok helyzetéről és az érdekükben tervezett lépésekről egyezetetett. Az ukrán-magyar kapcsolatok és a kárpátaljai magyarok helyzetének javítása céljából Magyar Péter még Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozót kezdeményezett, amely a tervek szerint éppen Beregszászon fog megvalósulni.
- Magyar Péter tegnap este bejelentést tett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban is.
- Mindeközben folytatódott a választásokon vesztes Fidesz-KDNP pártszövetség átalakulása is. A párt választmányi gyűlésén Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de ezt a tagok nem fogadták el. Az már korábban eldőlt, hogy Orbán Viktor visszaadja parlamenti mandátumát.
- Átvette képviselői megbízólevelét Magyar Péter.
- Kármán András, leendő pénzügyminiszter Horváth Gáborral, a Költségvetési Tanács elnökével egyeztetett az új kormány büdzsé tervezetéről.
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés
Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter
Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.
Meglépi a miniszter: teljesen átalakítják az életmentő kezelések támogatását Magyarországon
Megvan a dátum, ameddig maradhat a jelenlegi rendszer.
A bankok, a szabályozók és a fintechek egy helyen! Május 28-án jön a Portfolio Financial IT konferenciája
Aki kimarad az AI-vezérelte digitalizációból, könnyen lemarad.
Gazdasági fordulópont? Júniusban Debrecenben is a gazdasági kilátások lesznek a középpontban
Június 9-én gazdasági vállalati találkozó a Debrecen Economic Forumon.
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Hogyan tehetne többet az üzleti szektor a biodiverzitás megőrzéséért?
Az IPBES legfrissebb jelentése rávilágít, hogy valamennyi vállalkozás függ a biodiverzitás állapotától, miközben közvetlenül vagy az értéklánc elemei által hatással is van rá.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
