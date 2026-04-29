Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

„A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2026.04.27-én elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján” – írta szerdai közleményében dr. Horváth Lóránt, az ukrán Ocsadbank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintett hét magánszemély jogi képviselője.

Az ügyvéd szerint megállapítható, hogy az érintettek „személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt álltak, 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották őket, illetve egyikük életmentő orvosi beavatkozás alatt állt”.

