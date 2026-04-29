Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter (a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter) kiléte ismeretlen. A Tisza-kormány várhatóan súlyos nemzetközi örökséggel kezdi majd a kormányzást, az Európai Bizottság ugyanis több korábbi kormányintézkedéssel kapcsolatban is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Mindeközben a hazai közéleti botrányok sem fogynak el: zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, a kormányhoz közeli vállalatokkal szemben pedig újabb eljárások indultak.
Elmondta Magyar Péter, mi a tervük a Szuverenitásvédelmi Hivatallal

Magyar Péter leendő miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy haladéktalanul megszüntetik az Orbán-kormány által 2024-ben létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Súlyos uniós ügyeket robbantott ki az Orbán-kormány – Magyar Péter vezetése bírósági eljárásokat örököl

Magyarország egyszerre több, politikailag és gazdaságilag is érzékeny uniós kötelezettségszegési ügyben került az Európai Bizottság célkeresztjébe: Brüsszel a külföldi rendszámú autósokat érintő üzemanyagárak, az embercsempészeti eljárások, a vállalati vezetőtestületek nemi egyensúlya, az európai elfogatóparancs, a Mol-hoz kapcsolódó választottbírósági ügyek és a kiskereskedelmi különadó miatt is lépéseket tett. Utóbbi két esetben az Európai Unió Bírósága elé kerül Magyarország. Nehéz örökséget kap Magyar Péter jövő héten megalakuló kormány az Orbán Viktor vezette kabinettől.

Nyomozást rendeltek el az ukrán pénzszállítók fogva tartásának ügyében

„A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2026.04.27-én elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján” – írta szerdai közleményében dr. Horváth Lóránt, az ukrán Ocsadbank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintett hét magánszemély jogi képviselője.

Az ügyvéd szerint megállapítható, hogy az érintettek „személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt álltak, 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották őket, illetve egyikük életmentő orvosi beavatkozás alatt állt”.

Gulyás Gergely megnevezte a Fidesz-frakció szóvivőit

Gulyás Gergely, az ellenzékbe került Fidesz leendő frakcióvezetője megnevezte a párt frakciójának szóvivőit.

Név szerint: Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor, Zsigó Róbert.

A Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül - írta a leköszönő kancelláriaminiszter.

Meglépi a miniszter: teljesen átalakítják az életmentő kezelések támogatását Magyarországon

A kormányváltást kísérő átmeneti időszakban is zavartalan és biztonságos marad a Batthyány-Strattmann László Alapítvány által támogatott betegek ellátása. A felek megállapodása alapján az év végéig a jelenlegi rendszer szerint folyik a munka. Eközben az új egészségügyi vezetés már dolgozik egy átláthatóbb és hatékonyabb működési modell kialakításán - számolt be Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt leendő miniszter.

Tarr Zoltán elmondta, mik a tervei kulturális miniszterként

Tarr Zoltán a közösségi médiában megerősítette, hogy elfogadta Magyar Péter felkérését a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésére. A Tisza Párt jövőbeli kormányának tagjaként legfőbb feladatának a társadalmi megosztottság lezárását, a kultúra függetlenítését, valamint a civil szférával való szorosabb együttműködést tekinti.

Megszólalt a leköszönő miniszter az uniós források kiszabadításáról – rengeteg állítás nem stimmel

Bóka János leköszönő EU-ügyi miniszter több állítással is politikai játszmaként írta le a befagyasztott uniós források ügyét, és úgy utalt rá, mintha a kormányváltás után változnának a feltételek. A nyilvánosan is elérhető, négy éve ismert uniós döntések ugyanakkor azt mutatják, hogy a források felszabadításához kötött követelmények évek óta rögzítettek. A vita így elsősorban nem új feltételekről, hanem azok teljesítésének megítéléséről szól.

Elindult Magyar Péter Brüsszelbe

Magyar Péter a Facebook-on jelentette be, hogy elindult Brüsszelbe. A leendő kormányfő és az őt kísérő Orbán Anita külügyminiszter-jelölt az Európai Bizottság és a Tanács elnökével tárgyal majd az uniós források hazahozataláról.

A koronavírus-járvány idején menesztett magyar csúcsvezetővel erősít a Tisza Párt

Tizenhat év után újra önálló egészségügyi minisztérium alakul, ennek stratégiai koordinációs feladatait pedig a széles körben elismert szakember, Cserháti Péter fogja ellátni. A korábban több vezetői posztjáról is leváltott orvos visszatérése a szakmai alapokon nyugvó, tapasztalatra épülő ágazati irányítás előtérbe kerülését jelzi - írta meg a MedicalOnline.

Medián: a Fidesz-szavazók is egyre inkább elfogadják Magyar Pétert

A magyar társadalom közel háromnegyede bizakodva tekint az ország előtt álló időszakra, mivel májusban ugyanis hivatalba lép az új, Magyar Péter vezette kormány. A legfrissebb felmérések szerint az emberek többsége alkalmasnak tartja az új miniszterelnököt a feladatra. Ezt a véleményt a korábbi kormánypárt szavazóinak egy jelentős része is osztja. A többség néhány éven belül érdemi javulást vár Magyarország helyzetében - foglalta össze a Telex a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeit.

A leváltott Orbán-kormány még gyorsan leosztotta az uniós csúcsposztokat, mielőtt jönne Magyar Péter

Bár a jelenlegi mandátum csak 2027 őszén jár le, a magyar kormány már most döntött: a 2027 és 2033 közötti időszakban is Csehi Zoltánt jelöli az Európai Unió Bíróságának bírájává. Emellett az uniós csatlakozás óta először Magyarország főtanácsnokot is delegálhat a testületbe, a posztra Fehér Miklós Zoltánt választották – tudósított a hvg.hu. A lépés azért érdekes, mert Magyar Péter kormányának megalakulását nem várta meg a leköszönő Orbán Viktor vezette kabinet.

Különös időzítéssel találkozik az Európai Bizottság az uniós pénzeket felügyelő magyar hatóság elnökével

Piotr Serafin uniós költségvetési biztos Biró Ferenccel, az Integritás Hatóság elnökével egyeztet a héten, miközben a felálló Tisza-kormány a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyal Brüsszellel. A találkozó azért fontos, mert az Integritás Hatóság működése az uniós pénzekhez kapcsolódó korrupcióellenes feltételrendszer egyik kulcseleme, ugyanakkor a szervezet jogosítványai, az előző kormány korábbi reakciói és Biró Ferenc büntetőügye továbbra is nyitott kérdések.

Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak

Simor András interjúja után többen felhívtak, hogy de hát veled is történt valami hasonló – mondja az ATV-nek adott kedd esti interjúban Király Júlia, aki az MNB alelnöki pozíciója után nyolc évig a K&H brüsszeli anyabankjának, a KBC-nek az igazgatósági tagja volt. Király Júlia a Portfolio jövő keddi Hitelezés 2026 konferenciáján is beszélni fog, érdemes eljönni.

Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, nagy átalakulás zajlik a Fideszben

Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:

Ez történt kedden

Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.

