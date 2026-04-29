Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Babos András 2026. április 29. 07:37

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter kiléte ismeretlen. A kormányalakítási tárgyalásokkal párhuzamosan jelentős átalakulás zajlik a Fidesz-KDNP-ben: a keddi választmányi ülésen Orbán Viktor benyújtotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de azt nem fogadták el. Sokasodnak a közéleti botrányok is, zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, valamint már több kormányhoz közeli vállalattal szemben indultak eljárások. Az elmúlt napokban külpolitikai frontról is érkeztek hírek, Magyar Péter találkozott a külhoni magyarság több képviselőjével is, júniusra pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kezdeményezett találkozót a külkapcsolatok rendezése és az ukrajnai magyarság helyzetének javítása céljából.