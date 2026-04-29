Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak
Simor András interjúja után többen felhívtak, hogy de hát veled is történt valami hasonló – mondja az ATV-nek adott kedd esti interjúban Király Júlia, aki az MNB alelnöki pozíciója után nyolc évig a K&H brüsszeli anyabankjának, a KBC-nek az igazgatósági tagja volt. Király Júlia a Portfolio jövő keddi Hitelezés 2026 konferenciáján is beszélni fog, érdemes eljönni.
Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, nagy átalakulás zajlik a Fideszben
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:
- Magyar Péter a tegnapi nap folyamán több kulcspozícióra jelentett be kinevezéseket a leendő kormányzati struktúrában. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot vezeti majd, Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium élére kerül, Bódis Kriszta pedig kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért felel.
- Az eddig kinevezett tisztségviselőket és pozíciójukat itt gyűjtöttük össze.
- A Fidesz-KDNP pártszövetség Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivőt jelölte a parlamenti alelnöki tisztségre, miután Magyar Péter jelezte, hogy Szijjártó Péter jelölését a Tisza Párt képviselői nem fogják támogatni.
- Magyar Péter a tegnapi nap fogadta Gubík Lászlót, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökét és Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét is. A leendő miniszterelnök mindkét vendégével a külhoni magyarok helyzetéről és az érdekükben tervezett lépésekről egyezetetett. Az ukrán-magyar kapcsolatok és a kárpátaljai magyarok helyzetének javítása céljából Magyar Péter még Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozót kezdeményezett, amely a tervek szerint éppen Beregszászon fog megvalósulni.
- Magyar Péter tegnap este bejelentést tett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban is.
- Mindeközben folytatódott a választásokon vesztes Fidesz-KDNP pártszövetség átalakulása is. A párt választmányi gyűlésén Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de ezt a tagok nem fogadták el. Az már korábban eldőlt, hogy Orbán Viktor visszaadja parlamenti mandátumát.
- Átvette képviselői megbízólevelét Magyar Péter.
- Kármán András, leendő pénzügyminiszter Horváth Gáborral, a Költségvetési Tanács elnökével egyeztetett az új kormány büdzsé tervezetéről.
