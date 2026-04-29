  • Megjelenítés
Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben
Globál

Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, átalakulás zajlik a Fideszben

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter kiléte ismeretlen. A kormányalakítási tárgyalásokkal párhuzamosan jelentős átalakulás zajlik a Fidesz-KDNP-ben: a keddi választmányi ülésen Orbán Viktor benyújtotta lemondását a pártelnöki pozícióról, de azt nem fogadták el. Sokasodnak a közéleti botrányok is, zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, valamint már több kormányhoz közeli vállalattal szemben indultak eljárások. Az elmúlt napokban külpolitikai frontról is érkeztek hírek, Magyar Péter találkozott a külhoni magyarság több képviselőjével is, júniusra pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kezdeményezett találkozót a külkapcsolatok rendezése és az ukrajnai magyarság helyzetének javítása céljából.
Megosztás

Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak

Simor András interjúja után többen felhívtak, hogy de hát veled is történt valami hasonló – mondja az ATV-nek adott kedd esti interjúban Király Júlia, aki az MNB alelnöki pozíciója után nyolc évig a K&H brüsszeli anyabankjának, a KBC-nek az igazgatósági tagja volt. Király Júlia a Portfolio jövő keddi Hitelezés 2026 konferenciáján is beszélni fog, érdemes eljönni.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Választás 2026: majdnem teljes a Tisza-kormány, nagy átalakulás zajlik a Fideszben

Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Ez történt kedden

A tegnapi nap választási híreit itt olvashatja vissza:

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Megosztás

Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Tovább a cikkhez
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés
Megosztás

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.

Tovább a cikkhez
Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility