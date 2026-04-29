Váratlan bejelentés Izraeltől: valójában nincs tűzszünet, folytatódnak a harcok

Ejál Zámir altábornagy a dél-libanoni Tajbe településen tett látogatása során tette meg a bejelentést. Kijelentette, hogy

az Izraeli Védelmi Erők (IDF) katonái harcban állnak a Hezbollahhal és nem hagyják el az újonnan kialakított biztonsági övezetet.

Elmondása szerint a helyzet fenn fog maradni, amíg az északi izraeli települések hosszú távú biztonságát nem garantálják.

A harctéren nincs tűzszünet. Tovább harcolunk, és elhárítjuk a közvetlen, valamint a közvetett fenyegetéseket az északi településekről. Felszámoljuk a terrorinfrastruktúrát, felkutatjuk és likvidáljuk a terroristákat"

– fogalmazott Zámir az IDF által közzétett nyilatkozatban.

A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy az izraeli katonák fenntartják állásaikat, a jelenlegi műveleti szakaszban azonban nem nyomulnak mélyebben be Libanonba. A fenyegetések elhárításában azonban szabad kezet kaptak.

