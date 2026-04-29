Váratlan bejelentés Izraeltől: valójában nincs tűzszünet, folytatódnak a harcok

Ejál Zámir altábornagy a dél-libanoni Tajbe településen tett látogatása során tette meg a bejelentést. Kijelentette, hogy
az Izraeli Védelmi Erők (IDF) katonái harcban állnak a Hezbollahhal és nem hagyják el az újonnan kialakított biztonsági övezetet.
Elmondása szerint a helyzet fenn fog maradni, amíg az északi izraeli települések hosszú távú biztonságát nem garantálják.
A harctéren nincs tűzszünet. Tovább harcolunk, és elhárítjuk a közvetlen, valamint a közvetett fenyegetéseket az északi településekről. Felszámoljuk a terrorinfrastruktúrát, felkutatjuk és likvidáljuk a terroristákat"
– fogalmazott Zámir az IDF által közzétett nyilatkozatban.
A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy az izraeli katonák fenntartják állásaikat, a jelenlegi műveleti szakaszban azonban nem nyomulnak mélyebben be Libanonba. A fenyegetések elhárításában azonban szabad kezet kaptak.
Címlapkép forrása: Getty Images
Elfüstölt a metró a Keleti Pályaudvarnál, tűzoltók vizsgálják az esetet
Lezárták a teljes közlekedést.
Stephen Roach: Trump halálos csapást mér a világrendre
Tévúton az Egyesült Államok.
Elképesztő összeg bukott ki: egy kisebb ország teljes vagyonát elfüstölte Trump az Irán elleni háborúban
Hatalmas pénzt darált el Amerika a háborúban.
Sikeres volt Magyar Péter Brüsszelben, kiderült, mikor írhatják alá a politikai megállapodást az uniós forrásokról
Lezárultak a tárgyalások Ursula von der Leyennel.
Bejelentette Európa egyik legerősebb hatalma: hajókat küldenének a Hormuzi-szorosra - Egyetlen feltételük van
Készek cselekedni, ha kell.
15 éve van lemaradásban Magyarország – Nagy hiba volt lemondani erről az energiáról
Új beruházásokra lenne szükség.
Elbukott Horvátország a bíróságon: gigantikus kártérítést fizethetnek ki a MOL-nak
Amerika a magyar cégnek adott igazat.
Korrupciós gyanúba keveredett Sára Botond főispán
Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos az ügy.
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?